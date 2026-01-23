Ağrı’da Kar ve Fırtınada Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Ağrı’da yoğun kar ve fırtına: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Ağrı’da etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve gizli buzlanma nedeniyle farklı ilçelerde mahsur kalan vatandaşlar, kurumların koordineli çalışmalarıyla kurtarıldı.

Tutak: Batmış köyü Eski Yol mevkii ve Soğukpınar

Tutak ilçesine bağlı Batmış köyü Eski Yol mevkiinde, bir vatandaşın yoğun kar yağışı nedeniyle aracının yoldan çıkarak mahsur kaldığı ihbarı alındı. Olay yerine AFAD İl Müdürlüğünce 2 şube müdürü ve 2 arama kurtarma teknisyeni olmak üzere 4 personel ile 1 araç sevk edilirken, Tutak İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Özel İdare ekipleri de bilgilendirildi. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İlçenin Soğukpınar köyü mevkiinde ise bir aracın yoldan çıkarak yan yatması sonucu mahsur kalan vatandaş, ekiplerin müşterek çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarıldı. Vakanın AFAD tarafından sonlandırıldığı belirtildi.

Diyadin: Taşbasamak köyü

Diyadin ilçesine bağlı Taşbasamak köyü mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan bir vatandaş, Diyadin İlçe Özel İdaresi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılarak güvenli alana alındı. Olayın ardından vaka AFAD İl Müdürlüğünce kapatıldı.

Hamur: Hamur-Ağrı karayolu

Hamur ilçesinde, Hamur-Ağrı karayolu üzerinde bir tırın yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kaldığı ihbarı alındı. Sürücüyle yapılan görüşmede herhangi bir tahliye talebinin bulunmadığı öğrenildi. Buna istinaden AFAD İl Müdürlüğünce 1 şube müdürü, 3 arama ve kurtarma personeli ile 1 araç bölgeye sevk edilirken, Karayolları ve Bölge Trafik ekipleri de çalışmalara dahil edildi. Olayın yakından takip edildiği bildirildi.

Ağrı Valiliği açıklaması

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve gizli buzlanma nedeniyle özellikle Hamur-Tutak-Patnos karayolunda meydana gelen araç mahsur kalmaları ve trafik kazalarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi. Açıklamada, "Valiliğimiz koordinesinde İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD ve kolluk kuvvetlerimiz gelen ihbarlara anında müdahale ederek ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadesine yer verildi.

