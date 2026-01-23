Karabatı’dan DMD Hastası Yağız Efe İçin Yardım Çağrısı

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, DMD hastası 8 yaşındaki Yağız Efe için valilik onaylı yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu; bağış bilgileri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 22:19
Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden 8 yaşındaki Bursalı Yağız Efe Erim ve ailesini makamında kabul ederek, yurt dışında tedavi olabilmesi için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Başkan Karabatı, kampanyanın bugüne kadar istenen düzeye ulaşamadığını belirterek tüm kamuoyunu ve siyasetçileri seferber olmaya davet etti. Dört çocuklu Erim ailesinin üçüncü çocuğu olan Yağız Efe’ye, geçtiğimiz haziran ayında kasları ilerleyici şekilde zayıflatan ve hayati risk taşıyan DMD tanısı konuldu.

Kampanyanın güncel durumu

Yaklaşık 6 aydır devam eden kampanyada, gerekli tedavi bedelinin yalnızca yüzde 7’sinin toplanabilmesi endişeleri artırdı. Hareket kabiliyeti giderek azalan Yağız Efe’nin Dubai’deki tedavisinin gecikmesinin hastalığın ilerlemesi açısından büyük risk taşıdığı vurgulandı.

Karabatı, ailenin destek çağrısı üzerine minik Yağız Efe’yi makamında misafir etti ve kampanyaya destek vererek kamuoyuna şu çağrıyı yaptığını yineledi:

"Bugün DMD hastası Yağız Efe ile bir araya geldik. Tedavi olabilmesi için valilik onaylı bir yardım kampanyası başlatıldı ancak sürecin yavaş ilerlediğini görüyoruz. Gerekli miktarın yalnızca yüzde 7’si toplanabilmiş durumda. Tüm belediye başkanlarımızı, siyasetçileri ve Bursa ile Karacabey’in duyarlı halkını Yağız Efe Erim’e sahip çıkmaya çağırıyorum. Daha önce Göktuğ bebeğimiz için nasıl kenetlendiysek, Yağız Efe için de aynı dayanışmayı göstermeliyiz" dedi.

Bağış bilgileri ve çağrı

Başkan Karabatı, kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için vatandaşları sosyal medyada duyarlılığa davet ederek, Instagram’da @dmdyagizefe hesabının takip edilmesini istedi.

Yağız Efe’nin tedavisine destek olmak isteyen hayırseverlerin, baba Mustafa Erim adına açılmış olan TR34 0013 4000 0037 6026 5000 24 IBAN numarası üzerinden bağışta bulunabileceği belirtildi. Minik Yağız Efe’nin sağlığına kavuşabilmesi için zamanla yarışılan süreçte toplumun her kesiminden destek bekleniyor.

