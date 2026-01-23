Diyarbakır'da Karla Mücadele: Bin 288 Personel Kesintisiz Sahada

Diyarbakır'da karla mücadele seferberliği

Gece başlayan ve kent merkezini beyaza bürüyan yoğun kar yağışına karşı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Karla Mücadele Koordinasyonu aralıksız çalışıyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreyi aşarken, koordinasyon kapsamında sahaya çıkan ekipler ulaşımın aksamaması için yoğun müdahalede bulunuyor.

Koordineli saha çalışması

Koordinasyon kapsamında Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü yanında Sur, Kayapınar, Bağlar ve Yenişehir belediyelerinden çıkan ekiplerle toplam bin 288 personel ve ekipman sahada görev alıyor. Ekipler, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ana arterlerde yol güvenliğini sağlamak için zamanında müdahale ediyor.

Ulaşım ve yaya güvenliği ön planda

Gece boyunca yürütülen çalışmalar sayesinde kent genelindeki ana arterlerde trafik akışı kesintisiz devam ediyor. Özellikle ulaşımın yoğun olduğu bulvar ve caddelerde yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla buzlanma riskine karşı önlem alınıyor. Ekipler, çalışmalarını eş zamanlı ve koordineli şekilde sürdürüyor.

Yaya güvenliğini öne çıkaran müdahalelerde ise kaldırımlar, hastane çevreleri, üst geçitler ve toplu ulaşım durakları düzenli olarak temizleniyor ve tuzlama yapılıyor. Bu müdahaleler, olası kayma ve kazaların önlenmesini hedefliyor.

Toplumsal dayanışma ve uyarılar

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak ve daha önce esnafa dağıttığı kar kürekleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerde sahada karşılık buldu. Kent merkezinde birçok esnaf, belediye ekiplerine destek olarak iş yerleri önünde biriken karları temizliyor; bu dayanışma yaya güvenliğine katkı sağlıyor ve karla mücadele çalışmalarını güçlendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışına karşı ekiplerin sahada çalışmalarını sürdüreceğini bildirerek vatandaşları dikkatli olmaya ve zorunlu olmadıkça özel araçlar yerine toplu ulaşımı kullanmaya davet etti.

