Şehitkamil Belediyesi Kurtuluş Kupası'nda Yüzmede Zirveye Çıktı

Şehitkamil Belediyesi sporcuları 14. Geleneksel 25 Aralık Kurtuluş Kupası'nda birçok il birinciliği ve derece elde etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:42
Şehitkamil Belediyesi Kurtuluş Kupası'nda Yüzmede Zirveye Çıktı

Şehitkamil Belediyesi Kurtuluş Kupası'nda Yüzmede Zirveye Çıktı

14. Geleneksel 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş Günü Yüzme Kurtuluş Kupası yarışmaları, genç sporcuların azmi ve disipliniyle coşkulu bir havada gerçekleşti. Şehitkamil Belediyesi sporcuları farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle organizasyona damga vurdu.

Dereceler

9-10 yaş erkekler takımı: İl birincisi

9-10 yaş bayan takımı: İl birincisi

11-12 yaş erkek takımı: İl birincisi

11-12 yaş bayan takımı: İl birincisi

13 yaş ve üzeri erkek takımı: İl ikincisi

13 yaş ve üzeri bayan takımı: İl üçüncüsü

Başkan Umut Yılmaz'ın açıklaması

"25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş Günü gibi anlamlı bir organizasyonda genç sporcularımızın elde ettiği bu başarılar bizleri son derece gururlandırdı. Şehitkamil Belediyesi olarak sporu sadece bir yarış alanı değil, aynı zamanda bir eğitim ve karakter kazanımı olarak görüyoruz. Sporcularımızın her birini yürekten kutluyor, emeği geçen antrenörlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Bugün yüzmede elde edilen bu başarılar, yarının daha büyük başarılarının habercisidir. Gençlerimizin yanında olmaya, onlara modern tesisler ve imkânlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

