İkizler burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?

Aygül Aydın: 22 Ocak Haftasında İkizler ve Yükselen İkizler Burçları Neler Yaşayacak?

23 Ocak: Venüs Oğlak burcunda

İkizler ve Yükselen İkizler burçları için Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, disiplin ve sorumluluk gerektiren bir süreci başlatıyor. Uzun soluklu başarılara ve hedeflere ulaşmak için çaba göstermeniz gerekecek. Borçlarınızdan kurtulmak ve yeni gelir kaynakları bulmak için harekete geçin. Kendi yeteneklerinizle yarattığınız fırsatları değerlendirin!

25 Ocak: Aslan burcunda Dolunay

Aslan burcunda gerçekleşecek Dolunay, İkizler ve Yükselen İkizler burçlarının sosyal çevreleriyle olan ilişkilerini ön plana çıkarıyor. Hayatınızda kimlerin size destek olduğunu ve kimlerin sizi engellediğini fark edin ve kıskançlık gibi olumsuz duyguları kontrol edin. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin ve yeni imkanlar yaratın!

27 Ocak: Uranüs direkt harekete geçiyor

Uranüs'ün direk harekete geçmesi, İkizler ve Yükselen İkizler burçlarının geçmişte yaşadıklarından ders çıkararak, yeniliklere açık olmalarını sağlıyor. Kendinizi ve hayata bakış açınızı güncel tutun, sağlam bilgi ve finansal kaynaklara yönelin. Günlük yaşamınızı değiştirecek olumlu gelişmeler yaşayın!