İkizler Burcu: Mart ayında sana neler bekliyor? İşte İkizler burcu için öneriler

İkizler ve Yükselen İkizler: Kendi Zincirlerinizi Kırın

Mine Ölmez: İkizler, eğer kendinize güveniyorsanız ve başkalarının hakkını yemiyorsanız, işinizde ve eğitim hayatınızda başarılı olduğunuzu düşünüyorsanız, kendinizi bencil biri olarak görmüyorsanız, bu dönemde belki de zincirlerinizi kırma zamanı gelmiştir. Son zamanlarda, başkalarını kırmamak adına kendinizden çok şey vermiş olabilirsiniz. Ancak, bu durum sizi başkalarının baskısı altında bırakabilir ve kendi özgürlüğünüzden ödün vermenize neden olabilir.

Baskı Altında Kalma

Bazı durumlarda, aile üyeleriniz veya otorite figürleri size baskı uygulayabilir. Bu baskılar, resmi işler veya devletle ilgili konularla ilgili sorumlulukları yerine getirmeniz gerektiğinde daha da belirgin hale gelebilir. Bu tür sorumlulukları ihmal etmemeniz önemlidir, çünkü bu durum sonrasında büyük sıkıntılara yol açabilir.

Kendinizi İfade Edin

Eğer aileniz veya otoriteler size baskı uyguluyorsa, bunu kimseyi kırmadan ve incitmeden kendinizi ifade etmeye çalışın. Örneğin, eğer aileniz sizin belirli bir kişiyle evlenmenizi istiyorsa ancak siz bu kişiyle evlenmek istemiyorsanız, bunu içtenlikle ifade edin. Kendinizi ne kadar açık ifade ederseniz, durumunuz o kadar iyi olacaktır.

Zincirlerinizi Kırın

Eğer kendinizi bir yük gibi hissediyorsanız, belki de artık kendinizi özgür bırakmanın zamanı gelmiştir. Kendinizi bir yük gibi hissettiğiniz herhangi bir yerde, artık oraya ait olmadığınızı bilin ve sizi koşullu sevenlere hayır deyin.

Otorite Karşısında Duruş

Bazı durumlarda, otorite figürleri - babanız, patronunuz veya eşiniz - size baskı uygulayabilir. Bu durumda, net bir tarih belirlemek önemlidir. Örneğin, Mart ayı boyunca bu tür bir baskı altında kalabilirsiniz. Ancak, 13 Mart'tan itibaren bu baskı azalacak ve tam tersi bir ferahlama başlayacaktır. Bu dönemde, ikizler burcu bir duyuru yapabilir, bir başarı elde edebilir veya kariyer hayatında başarı elde edebilir.