İkizler ve Yükselen İkizler, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?

AYGÜL AYDIN 2024 YILI İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇ YORUMU

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER 2024

Sevgili İkizler, 2024 senesine çok hazırsınız enerjiniz tavan. Çok çalıştınız 2023 senesinde ama sanki boşa çalıştınız. Bir sürü insana hizmet ettiniz, her şeyi yaptınız ama beğenilmedi. İhanete uğradınız, yanlış anlaşıldınız belki de.. zor bir yıldı evet ama 2024 yılında artık bahanelere yer yok. 21 Ocak'ta Plüton, Kova burcuna geçiyor ve sizin 9. evinizde gerçekleşecek. Eğer akademik kariyer yapıyorsanız, eğitim alanı ile ilgileniyorsanız, yurt dışına mı gitmek istiyorsunuz ne varsa, artık krizler, kaos, sizi sizden eden olaylar, hepsi geride kalıyor. Daha fazla iletişim odaklı sizin istediğiniz gibi olacak. Artık cahille sohbeti kesiyorsunuz. Kendi gücünüzde, vizyonunuzdaki insanlarla karşı karşıya kaldığınız bir dönem söz konusu olacak.

Kariyer evinizde de Neptün, yıl boyunca Balık burcunda ileri hareketini sürdürecek. Yıl boyunca kariyer evinizde de o flu olan her şey dağılacak. Uzun zamandır yaptığınız işi siz yapıyorken başkası yapıyor gibi görünüyordu. Belki müdürünüz size beni bırakma, burada çalış diyordu ama size daha yüksek maaşlı bir yerden teklif geliyordu ama siz daha az maaşla orada sıkışmış bir şekilde çalışmaya çalışıyordunuz gibi burada belirsiz olan şeylerin çözüme ulaştığı, Neptün orayı çözmeye geldi. Kariyerinizle ilgili büyük bir çözüm zamanı, çözüm senesi olacak. Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu, 21 Nisan'da 12. evinizde gerçekleşecek kendinizi anlayamadığınız bir sene geçirdiniz. Özellikle 2024 sensinde kendi hayatınızla ilgili vereceğiniz kararlarda büyük bir başarıya gideceksiniz. Çünkü Satürn de Balık burcunda tüm sene boyunca kariyer evinizde hareket edecek. Neptün bir çözülme verecek kariyer hayatınızda, statünüz de, saygınlığınızda, toplumdaki itibarınızda, belki title arıyorsunuz onu bulacaksınız. Size bir isim, ünvanı gelecek. Bu sene evlilik ile ilgili kararlar da verebileceğiniz bir sene olacak. 2026 yılında Satürn Koç burcuna geçiş yapacak burada ne ekerseniz onu 2027 de biçeceksiniz. Hayatın iki yakasından tutmanız gerekiyor öyle bir sene içerisinde olduğunuzu unutmayın.

2024 yılında İkizler tutulmaları Koç ve Terazi burcunda yaşacak Koç ve Terazi burcunda tutulmaları yaşayacaksınız 5 ve 11. evinize denk geliyor. Çocuk sahibi olmak, Tüp bebek tedavisi olmak isteyenler, evlat edinmek isteyenler, bir çocuğun masraflarını üstlenmek isteyenler.. belki bu duygular tetiklenebilir. Çok şifacı olabilir, size çok iyi gelebilir. Kendinizi daha iyi daha güçlü hissedebilirsiniz. 25 Mart saat 10.13'te Terazi burcunda 5 derecede bir Ay Tutulması gerçekleşiyor burada yeni biriyle tanışabiliriz.

Sahne işi yapabilirsiniz, kurumsal bir alanda çalışıyorsanız ve bir sunum yapılacaksa yöneticinizin bunu sizden isteyebilir ya da bir yurt dışı seyehati söz konusu olursa sizi görevlendirebilir. 25 Marta kadar taşıdığınız konular ve durumlar çok önemli olacak. Oraya kadar ne taşıyacaksınız? Taşıdığınız konular sizi çok onurlandıracak çok yükseğe çıkartacak bir olay olacak. Ama olumsuz kötü, intikam almak, arka plandan iş çevirmek gibi bir şeye doğru gidiyorsanız da 25 Mart civarlarında ortaya çıkacak. Herhangi bir iftira, arkadan dönen olaylar, hak etmediğiniz konular, kime ne sırlar verdiğiniz.. Biraz önemli görünüyor. Dikkat etmelisiniz.

8 Nisan saat 21.12'de Koç burcunda 19 derecede bir Güneş Tutulması gerçekleşecek

Hayatınızı çok belirleyici bir noktaya getirecek. Bu tutulma size yeni bir başlangıç, yeni bir enerji, yeni bir motivasyon verecek. Kendinizi daha cesur, daha girişken, daha lider hissedeceksiniz. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz alanlara odaklanın ve harekete geçin. Bu tutulma size fırsatlar sunacak, ama siz de bunları değerlendirmek için çaba göstermelisiniz.

26 Mayıs'ta Jüpiter İkizler burcunda geçiş yapacak

İkizler için çok önemli. Jüpiter-İkizler geçişine biraz daha hazırlıklı girmelisiniz. Büyüyeceğiniz bir zaman olacak. Büyüyeceksiniz ama neyi büyüteceğinize siz karar vereceksiniz. Olumlular da olumsuzlar da.. buradaki kararlarınız çok önemli olacak. Jüpiter size şans, bolluk, bereket, genişleme, öğrenme, seyahat, iletişim gibi konularda destek verecek. Ama aynı zamanda abartı, aşırılık, savurganlık, dağınıklık, yüzeysellik gibi riskler de taşıyacak. Bu dönemde kendinizi geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek, yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ama bunları yaparken de aşırıya kaçmamaya, bütçenizi, zamanınızı, enerjinizi iyi yönetmeye, önceliklerinizi belirlemeye dikkat etmelisiniz.

''18 Eylül saat 05.45'te Balık burcunda 25 derecede bir Parçalı Ay Tutulması gerçekleşecek''

''2 Ekim saat 21.46'da Terazi burcunda 10. derecede Halkalı Güneş Tutulması gerçekleşecek''

Bu tutulma size ilişkiler, ortaklıklar, işbirlikleri, uyum, adalet, denge gibi konularda yeni bir sayfa açacak. Bu tutulma size yeni bir ilişki, yeni bir ortaklık, yeni bir anlaşma, yeni bir işbirliği getirebilir. Ya da mevcut olanları yeniden gözden geçirip, değiştirebilir, geliştirebilir, sonlandırabilirsiniz.

Yıl geneline bakıldığında hayatınızda en fazla, çaba gösterdiğiniz 2023'ün meyvelerini alacağınız bir sene olduğunu unutmayın. 21 Ocak'tan sonra hayatınızdaki o değişim döngüsüne ve gücüne gireceksiniz buna izin verin. Eğer şu zamana kadar istifa etmemiş bir İkizlerseniz 21 Ocak'a kadar dayanın. Oradaki eşiği de geçerseniz sonrasının çok daha şifacı çok daha güçlü olacağını görebilirsiniz. Ama istifa etmiş, bir şeyden vazgeçmişseniz korkmayın ondan sonraki aşamalarda daha faydalı, daha iyi insanlarla karşılaşabileceğiniz bir zaman olabilir.