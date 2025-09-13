Adana'da 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı: 12 kg Kur'an Ayetli Tespih Sergileniyor

Adana'da 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Sürüyor

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı devam ediyor.

Vali Köşger ziyaret etti

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, fuar alanını ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi. Tespih tornasının da başına geçen Vali Köşger, tespih sanatının öncülerinin yine bu coğrafyanın insanları olduğunu söyledi.

Vali Köşger, 'Fuarın üçüncü günündeyiz ve çok canlı, dinamik bir şekilde geçiyor. Az evvel bir standa uğradık. Orada 3-4 yabancı ülkeden gelmiş tespih meraklısı vardı. Bu sanatın öncülüğünü Adana'nın yapması ve fuarın geleneksel hale gelmesi bizi çok mutlu ediyor.' dedi.

Fuar katılımı ve ilgi

Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz da fuarın her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü vurguladı. Fuarda aralarında yurt dışından gelen esnafların da bulunduğu 250'den fazla stand yer alıyor; 'Türkiye'nin yaklaşık 80 ilinden gelen esnaflarımız var. Ayrıca yurt içi ve dışı misafirlerimiz de olmak üzere çok güzel, kalabalık bir fuar geçiriyoruz.' dedi.

12 kilogramlık Kur'an ayetli gümüş tespih

Fuarda, İstanbul merkezli bir firma tarafından hazırlanan, üzerine Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin işlendiği 12 kilogramlık gümüş tespih de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Vali Köşger, tespihin bulunduğu standa gelerek firma kurucu ortağı ve baş tasarımcısı Sinan Demiral'dan bilgi aldı.

Demiral, ekip çalışmasıyla tamamladıkları tespihin 12 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek, 'Eserimizi yaklaşık 14 ayda tamamladık. 'Zikr-i Kelam' ismine verdik. Kur'an-ı Kerim'in tamamı ve hatim duası 99 taneye ve imameye kadar nakşedildi. Üzerinde süslemeler yaptık. 8 kişiden oluşan bir ekip ve ilave yardımla 14 ayda bu eseri ortaya çıkardık. Tam bir Türk-İslam eseri oldu.' ifadelerini kullandı.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor. Fuarda, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin işlendiği 12 kilogramlık tespih de sergileniyor.