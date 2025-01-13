Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: Cayma Hakkı Süresi Uzatıldı

Son günlerde medyada yer alan iddialar, internet alışverişi yapan tüketicilerin 15 gün içinde cayma haklarının elinden alındığına dair kaygılar yaratmıştı. Ancak, Ticaret Bakanlığı, bu konuda önemli bir açıklama yaparak spekülasyonlara son verdi.

Cayma Hakkı Nedir?

Cayma hakkı, mesafeli sözleşmeler (internet veya telefon ile yapılan alışverişler) kapsamında, tüketicilerin satın aldıkları ürünleri, herhangi bir neden göstermeksizin ve ceza ödemeksizin 14 gün içinde iade etme hakkıdır. Bu hak, ürünün beklentileri karşılamadığı veya hasarlı gelmesi durumunda tüketicilere önemli bir güvence sunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı'ndan Gelen Açıklama

Tüketicilerin artan endişeleri üzerine, Ticaret Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada, "İnternetten yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkının kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu cayma hakkını kısıtlayan düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihi, 10 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 1 Ocak 2026’ya ertelenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Cayma Hakkının Önemi

Özellikle internetten alışverişin artmasıyla birlikte, tüketicilerin iade etme hakları daha da önemli hale geldi. Cayma hakkı, online alışveriş yapan milyonlarca insan için güven sağlarken, belirtmekte fayda var ki bu hak, sadece belirli ürünler için değil, genel olarak e-ticaret kapsamında korunmaya devam edecektir.