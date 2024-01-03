İlaçları çöpe attıran yöntem! Yüksek tansiyonu 10 saniyede şıp diye kesiyor

Tansiyon Sorunlarına Karşı Yeni Bir Bakış: Egzersizin Rolü, Haftada 5 Saat Kritik!

Yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan yüksek tansiyon, dünya genelinde sıkça karşılaşılan bir sağlık zorluğu haline gelmiştir. Uzmanlar, bu rahatsızlığın üstesinden gelmek için en etkili yöntemin egzersiz yapmak olduğunu vurgulamaktadır. Genç yaşlarda düzenli fiziksel aktivitenin, ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek hipertansiyonu önemli ölçüde azalttığını belirtiyor.

Hipertansiyon, dünya genelinde milyarlarca insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Bu durum, kalp krizi, felç gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve gelecekte demans riskini artırabilir.

Daha önce yapılan araştırmalar, fiziksel aktivitenin hipertansiyonu azalttığını ortaya koymuştur. Ancak, genç yetişkinlik döneminde önerilen düzeylerden daha yüksek seviyelerde düzenli fiziksel aktivitenin, hipertansiyonu önleme açısından özellikle önemli olduğunu gösteren yeni bir çalışma dikkat çekmektedir.

Araştırmacılar, 5.100'den fazla yetişkin gönüllüyü inceledi ve otuz yıl boyunca yaptıkları fiziksel egzersiz türü, sigara veya alkol kullanımı gibi değerlendirmelerle sağlıklarını takip etti. Her klinik değerlendirmede, gönüllülerin kan basıncı üç kez ölçüldü.





Yaşla Birlikte Fiziksel Aktivitenin Azaldığına Dair Bulgular Ortaya Çıktı

Katılımcılar, ırklarına ve cinsiyetlerine göre dört gruba ayrıldı. 18 ila 40 yaşları arasında fiziksel aktivitede bir azalma olduğu, sonraki yıllarda hipertansiyon oranlarının arttığı ve fiziksel aktivite oranlarının düştüğü tespit edildi.

Araştırmacılara göre, orta yaşlarda yüksek tansiyon riskini azaltmak için genç yetişkinlerin, fiziksel aktiviteyi teşvik eden programları takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Genç Yetişkin Tıbbı Uzmanı Jason Nagata, çalışmayla ilgili olarak, "Katılımcıların neredeyse yarısının genç yetişkinlik döneminde optimalin altında fiziksel aktivite düzeylerine sahip olduğunu ve bu durumun hipertansiyon riskiyle önemli ölçüde ilişkili olduğunu" ifade ediyor.





Haftada 5 Saatlik Egzersizin Riski Belirgin Bir Şekilde Azalttığı Gözlemlendi

Araştırma ekibi, erken yetişkinlik döneminde haftada beş saat egzersiz yapan bireylerin, özellikle ergenlik çağının sonlarına kadar düzenli egzersiz yapmaya devam etmeleri durumunda, yüksek tansiyon riskinin belirgin bir şekilde azaldığını buldu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her 4 erkekten 1'i ve her 5 kadından 1'i hipertansiyonla mücadele ediyor. Hipertansiyon genellikle hiçbir belirti göstermediği için "sessiz katil" olarak anılmaktadır.