Bist 100
10.676,65 1%
DOLAR
32,25 0,14%
EURO
35 0,27%
ALTIN
2.406,76 0,37%

İlkokul mezunları bile başvurabilir! İŞKUR yeni işçi alımını duyurdu

İlköğretim düzeyinde eğitim almış bireyler için büyük bir fırsat: Toplamda 35.371 adet beden işçisi pozisyonu için alım yapılacak. Bu fırsat, iş arayanlar için önemli bir kapı aralıyor.

Yayın Tarihi: 24.05.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 19:21
İlkokul mezunları bile başvurabilir! İŞKUR yeni işçi alımını duyurdu

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesinde yer alan ilanlara göre, özel sektördeki çeşitli firmalar tarafından toplam 35.371 adet fiziki iş gücü pozisyonu için personel alımı gerçekleştirileceği bildirildi. Adayların başvuruları için aranan temel koşul olarak ilkokul düzeyinde eğitim tamamlamış olmaları gerektiği vurgulanmakta, ayrıca diğer gerekli niteliklerin de yerine getirilmesi beklenmektedir.

iş ilanı

iş ilanı

Türkiye Genelinde Beden İşçisi Alımı

Türkiye'nin dört bir yanında, İstanbul'dan Ankara'ya, Antalya'dan Adana'ya ve daha pek çok şehirde, geniş çaplı beden işçisi alımları yapılacak.

Başvuru Süreci

Beden işçisi pozisyonları için başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden online olarak kabul ediliyor. İŞKUR'a kayıtlı kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yaparak, açık iş ilanları bölümünden 'beden işçisi' sorgusu yapabilir ve size uygun ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

Beden İşçisinin Görev Tanımı

Beden işçisi, kas gücüne dayalı işlerde çalışarak, taşıma, yükleme, düzenleme gibi faaliyetleri basit el aletleriyle yerine getiren kişidir. İşletmenin belirlediği standartlar çerçevesinde, sağlık ve güvenlik kurallarına uygun şekilde, şu görevleri icra eder:

a) Kişisel ve mesleki hazırlıklarını tamamlamak,

b) Fiziksel güç gerektiren taşıma, yükleme, düzenleme gibi işleri yapmak,

c) Gerekli durumlarda kürek, el arabası gibi basit aletleri kullanmak,

d) Malzemelerin yüklenmesi ve boşaltılmasını sağlamak,

e) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini aktif olarak uygulamak.

İŞKUR üzerinden başvuru ve diğer bilgilere ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Dolar 32 değil 27 TL dedi ortalık karıştı! İsmini sır gibi saklayan isim konuştu

Devletten bu maaşı alana 5000 TL ikramiye! Bayram piyangosu onlara da vuracak

Ayda 16 bin TL öderim diyen bayiye koşsun! Renault Megane'da kaçmaz fırsat geldi

Asgari ücret zammında kulis bilgisi sızdı! Temmuz öncesi ikinci zam kapısı aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Evde muz ve bisküvi varsa hemen deneyin! Çocuklar ve yetişkinler bu tatlıya bayılacak

Evde sütü, yoğurdu biten koşsun! BİM 25 Mayıs aktüel ürünleri yüz güldürecek

Şubeye gitmeden 19.000 TL kredi hazır! Nakit arayanlar o bankanın uygulamasını indiriyor

Dolar 32 değil 27 TL dedi ortalık karıştı! İsmini sır gibi saklayan isim konuştu

Sıfır otomobil almak isteyene 0.99 faizli kredi fırsatı! Yılda bir kez gelen kampanya

Ehliyeti olanlara son çağrı! Bunu yapmayan 12.000 TL ceza alacak

Parfüm, makyaj ürünleri, tuvalet kağıdı geliyor! BİM 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Dümdüz saçların sırrı meğer bundaymış! Şampuanın içine eklemek yetiyor

Asgari ücret zammında kulis bilgisi sızdı! Temmuz öncesi ikinci zam kapısı aralandı

Ayda 16 bin TL öderim diyen bayiye koşsun! Renault Megane'da kaçmaz fırsat geldi

Devletten bu maaşı alana 5000 TL ikramiye! Bayram piyangosu onlara da vuracak

Evinde doğal gaz bağlı olanlar dikkat! O tarihe kadar süreniz kaldı