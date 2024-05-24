İlkokul mezunları bile başvurabilir! İŞKUR yeni işçi alımını duyurdu

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesinde yer alan ilanlara göre, özel sektördeki çeşitli firmalar tarafından toplam 35.371 adet fiziki iş gücü pozisyonu için personel alımı gerçekleştirileceği bildirildi. Adayların başvuruları için aranan temel koşul olarak ilkokul düzeyinde eğitim tamamlamış olmaları gerektiği vurgulanmakta, ayrıca diğer gerekli niteliklerin de yerine getirilmesi beklenmektedir.









Türkiye Genelinde Beden İşçisi Alımı

Türkiye'nin dört bir yanında, İstanbul'dan Ankara'ya, Antalya'dan Adana'ya ve daha pek çok şehirde, geniş çaplı beden işçisi alımları yapılacak.

Başvuru Süreci

Beden işçisi pozisyonları için başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden online olarak kabul ediliyor. İŞKUR'a kayıtlı kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yaparak, açık iş ilanları bölümünden 'beden işçisi' sorgusu yapabilir ve size uygun ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

Beden İşçisinin Görev Tanımı

Beden işçisi, kas gücüne dayalı işlerde çalışarak, taşıma, yükleme, düzenleme gibi faaliyetleri basit el aletleriyle yerine getiren kişidir. İşletmenin belirlediği standartlar çerçevesinde, sağlık ve güvenlik kurallarına uygun şekilde, şu görevleri icra eder:

a) Kişisel ve mesleki hazırlıklarını tamamlamak,

b) Fiziksel güç gerektiren taşıma, yükleme, düzenleme gibi işleri yapmak,

c) Gerekli durumlarda kürek, el arabası gibi basit aletleri kullanmak,

d) Malzemelerin yüklenmesi ve boşaltılmasını sağlamak,

e) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini aktif olarak uygulamak.

İŞKUR üzerinden başvuru ve diğer bilgilere ulaşabilirsiniz.