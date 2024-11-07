İnci Demirkol'un Vefatı: Sinema Dünyasına Bir Veda

Ankara Film Festivali'nin Başlığına Veda

Dün gece geç saatlerde hayata gözlerini yuman Inci Demirkol, Ankara Film Festivali'nin Başkanı, yapımcı ve Büyülü Fener Sinemaları işletmecisiydi. Demirkol, Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda düzenlenecek bir törenle yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Tarih ve Yer Bilgisi

16 Ekim'de, saat 13.00'te düzenlenecek olan törenin ardından, Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Bir Vefat, Bir Anma

İrfan Demirkol, eşi İnci Demirkol'un vefatını duyurarak büyük üzüntü içinde olduklarını paylaştı. Büyülü Fener Sinemaları ile Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten İrfan Demirkol, sinemaya olan tutkularının Ankara kültür ve sanatına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Mesajlar ve Taziye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vefat haberini sosyal medya aracılığıyla duyurdu. "Inci Demirkol'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum." dedi. Ayrıca, Ankara Kent Konseyi de bir başsağlığı mesajı yayınlayarak Demirkol'un anısının her zaman yaşatılacağını belirtti.

35. Ankara Film Festivali, İnci Demirkol'un vasiyeti doğrultusunda açılışını yapacağı için bu festival, onun anısını yaşatmak amacıyla özel bir önem taşıyor.