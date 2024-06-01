İş arayan kaçırmasın! KPSS şartı olmadan alımlar başladı

11 İlde SYDV'lere Personel Alımı Yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, 11 farklı ilde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na istihdam sağlayacağı duyurusu yapıldı. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin detaylı bilgi açıklandı.
Hangi Kadrolara Personel Alınacak?
Çeşitli pozisyonlar için başvurular açıktır. İlan edilen pozisyonlar aşağıdadır:
Temizlik Görevlisi
Muhasebeci
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
Büro Memuru
Başvuru koşulları nelerdir?
Adayların taşıması gereken genel koşullar şu şekildedir:
- Türk vatandaşı olunması,
- Sivil haklardan mahrum olmaması,
- Türk Ceza Kanunu'nun 53. madde içeriğinde belirtilen süre dolmuş olsa bile belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak,
- Henüz askerlik yapmamış, askerlik tecilini tamamlamış veya yedek askere intikal etmiş (erkek adaylar için)
- Görevini sürekli olarak yerine getirmesine engel olacak akıl hastalığı ya da bedensel engelin bulunmaması,
Hangi SYDV'ler Personel Alımı Yapacak?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aşağıdaki niteliklere sahip personeli işe alacaktır:
Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki SYDV
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki SYDV
Ardahan'ın Damal ilçesindeki SYDV
Çorum'un İskilip ilçesindeki SYDV
Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki SYDV
Balıkesir'in Gönen ilçesindeki SYDV
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki SYDV
Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki SYDV
Giresun merkezdeki SYDV
Balıkesir'in Havran ilçesindeki SYDV
Erzurum'un Horasan ilçesindeki SYDV
Sakarya'nın Karapürçek ilçesindeki SYDV
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki SYDV
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki SYDV
Başvurular İçin Son Tarih
Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacaktır. İlgilenen adayların başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri ve başvuruyu zamanında tamamlamaları gerekmektedir. Her pozisyon için gereken spesifik koşullar ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgiye İŞKUR'un resmi sitesinden erişim sağlayabilirsiniz.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı SYDV'ler çeşitli pozisyonlara personel alımı yapacak. Başvurular İŞKUR'dan yapılacak olup, başvuru sahiplerinin belirli kayıt koşullarını karşılaması gerekmektedir. Farklı illerdeki SYDV'de çalışmak isteyenlere yönelik bu fırsat kariyer hayatlarında yeni sayfa açmak için büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir.