İş arayan kaçırmasın! KPSS şartı olmadan alımlar başladı

11 İlde SYDV'lere Personel Alımı Yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, 11 farklı ilde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na istihdam sağlayacağı duyurusu yapıldı. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin detaylı bilgi açıklandı.

Hangi Kadrolara Personel Alınacak?

Çeşitli pozisyonlar için başvurular açıktır. İlan edilen pozisyonlar aşağıdadır:

Temizlik Görevlisi

Muhasebeci

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Büro Memuru

Başvuru koşulları nelerdir?





Adayların taşıması gereken genel koşullar şu şekildedir:

- Türk vatandaşı olunması,

- Sivil haklardan mahrum olmaması,

- Türk Ceza Kanunu'nun 53. madde içeriğinde belirtilen süre dolmuş olsa bile belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak,

- Henüz askerlik yapmamış, askerlik tecilini tamamlamış veya yedek askere intikal etmiş (erkek adaylar için)

- Görevini sürekli olarak yerine getirmesine engel olacak akıl hastalığı ya da bedensel engelin bulunmaması,

Hangi SYDV'ler Personel Alımı Yapacak?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aşağıdaki niteliklere sahip personeli işe alacaktır:

Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki SYDV

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki SYDV

Ardahan'ın Damal ilçesindeki SYDV

Çorum'un İskilip ilçesindeki SYDV

Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki SYDV

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki SYDV

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki SYDV

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki SYDV

Giresun merkezdeki SYDV

Balıkesir'in Havran ilçesindeki SYDV

Erzurum'un Horasan ilçesindeki SYDV

Sakarya'nın Karapürçek ilçesindeki SYDV

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki SYDV

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki SYDV

Başvurular İçin Son Tarih

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacaktır. İlgilenen adayların başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri ve başvuruyu zamanında tamamlamaları gerekmektedir. Her pozisyon için gereken spesifik koşullar ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgiye İŞKUR'un resmi sitesinden erişim sağlayabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı SYDV'ler çeşitli pozisyonlara personel alımı yapacak. Başvurular İŞKUR'dan yapılacak olup, başvuru sahiplerinin belirli kayıt koşullarını karşılaması gerekmektedir. Farklı illerdeki SYDV'de çalışmak isteyenlere yönelik bu fırsat kariyer hayatlarında yeni sayfa açmak için büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir.