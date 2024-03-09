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İş arayanlar İŞKUR ekranını çökertti! Binlerce temizlik görevlisi alımı başladı

Yüzlerce personel alımı yapılıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 00:16
İş arayanlar İŞKUR ekranını çökertti! Binlerce temizlik görevlisi alımı başladı

İŞKUR yeni iş ilanlarını paylaştı! Yüzlerce alım yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR YENİ İŞ ALIMLARI

İş arayan adaylar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR üzerinden paylaşılan ilanlara göre en çok alım yapılacak 10 kadro şu şekilde paylaşıldı; 

yüzlerce personel alımı yapılıyor

Beden İşçisi (Genel): 23810

Temizlik Görevlisi: 3769Satış Elemanı / Danışmanı: 2800

Servis Elemanı (Garson): 2186

Makineci (Dikiş): 1602

Paketleme İşçisi : 1529

Ambar/Depo Görevlisi: 1490

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 1482

Konfeksiyon İşçisi: 1474

Ön Muhasebeci : 1434

Temizlik personeli kadrolarına başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az 18 yaşında olması, başvuru yapılan il ya da ilçede ikamet ediliyor olması, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, ayakta çalışmaya uygun olması, en az ilkokul mezunu veya okur yazar olunması, adli sicil kaydının temiz olması, güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması şartlarının taşınması gerekiyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda bazı kurumlar farklı özel şartlar arayabiliyor. Bu sebeple kimlik numaranız ve şifrenizle İŞKUR'a giriş yapıp kendinize uygun mesleği arayarak aranan şartları dikkatlice inceleyebilir ve başvurularınızı yapabilirsiniz. 

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