İş arayanlara büyük fırsat! Yüksek maaşla lise mezunu personel alımı başlatıldı
İş arayışında olanlara güzel haber gelirken yüksek maaşlı iş fırsatı sağlandı. Tarım Bakanlığı KPSS 2024/4 ile lise mezunu personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte kontenjan dağılımı ve başvuru şartları...
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışma üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS 2024 üzerinden gerçekleşecek alımlar için tercih kılavuzu yayınlanırken açık kontenjanlar belli oldu.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
281 Destek Personeli ( Şoför ),
1433 Destek Personeli ( Temizlik Görevlisi ),
77 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
BAŞVURU KOŞULLARI
-TC vatandaşı olmak
-Kamu haklarından yararlanmak
-Görevini yapmasına engel sağlık sorunlarının bulunmaması
-Suç hükümlülüğünün olmaması
-Güvenlik soruşturmasından temiz sonuç almak
-SGK üzerinden yaşlı ya da emekli aylığı almıyor olmak
Kamuya lise mezunu memur alımı yapılırken ÖSYM üzerinden gerçekleşecek KPSS 2024/4 kapsamından adayların gerekli puanı alarak mülakata girmesi gerekir. 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
TERCİHLER NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2024/4 kapsamında yayımlanan tercih kılavuzunda 31 Ocak 2024 tarihiyle beraber baivurular başlayarak 7 Şubat 2024 tarihinde son bulacaktır.