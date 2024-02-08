İş arayanlara büyük fırsat! Yüksek maaşla lise mezunu personel alımı başlatıldı

İş arayışında olanlara güzel haber gelirken yüksek maaşlı iş fırsatı sağlandı. Tarım Bakanlığı KPSS 2024/4 ile lise mezunu personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte kontenjan dağılımı ve başvuru şartları...

İş arayanlara büyük fırsat! Yüksek maaşla lise mezunu personel alımı başlatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışma üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS 2024 üzerinden gerçekleşecek alımlar için tercih kılavuzu yayınlanırken açık kontenjanlar belli oldu.

ALIM YAPILACAK KADROLAR
281 Destek Personeli ( Şoför ),
1433 Destek Personeli ( Temizlik Görevlisi ),
77 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

BAŞVURU KOŞULLARI
-TC vatandaşı olmak
-Kamu haklarından yararlanmak
-Görevini yapmasına engel sağlık sorunlarının bulunmaması
-Suç hükümlülüğünün olmaması
-Güvenlik soruşturmasından temiz sonuç almak
-SGK üzerinden yaşlı ya da emekli aylığı almıyor olmak

Kamuya lise mezunu memur alımı yapılırken ÖSYM üzerinden gerçekleşecek KPSS 2024/4 kapsamından adayların gerekli puanı alarak mülakata girmesi gerekir. 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

TERCİHLER NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2024/4 kapsamında yayımlanan tercih kılavuzunda 31 Ocak 2024 tarihiyle beraber baivurular başlayarak 7 Şubat 2024 tarihinde son bulacaktır.

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