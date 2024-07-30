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İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş., şehir içi ulaşım hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 50 daimi şehiriçi otobüs şoförü alımı yapacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:57
İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

İş için gerekli nitelikler arasında, şehiriçi otobüs şoförlüğü yapabilecek kapasitede olunması gerekmekte. Başvuru yapacak adayların bu alanda deneyimli olmaları tercih ediliyor. 

 

denizli şoför

 

Denizli Büyükşehir Belediyesi, istihdam edilecek şoförlere sendikal haklar sunmakta olup, maaş olarak asgari ücretin %38 fazlasını ödeyecek. Ayrıca, çalışanlara Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri verilecek. Çalışanlar, aynı zamanda banka promosyonu gibi ek mali avantajlardan da faydalanacak.

 

denizli şoför

Başvuru tarihleri 25 Ekim 2023 ile 25 Ekim 2024 arasında olup, başvuruların Merkezefendi Sümer Mahallesi Çal Caddesi No:59 adresinde yapılabileceği belirtildi.

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