İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

İş için gerekli nitelikler arasında, şehiriçi otobüs şoförlüğü yapabilecek kapasitede olunması gerekmekte. Başvuru yapacak adayların bu alanda deneyimli olmaları tercih ediliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, istihdam edilecek şoförlere sendikal haklar sunmakta olup, maaş olarak asgari ücretin %38 fazlasını ödeyecek. Ayrıca, çalışanlara Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri verilecek. Çalışanlar, aynı zamanda banka promosyonu gibi ek mali avantajlardan da faydalanacak.





Başvuru tarihleri 25 Ekim 2023 ile 25 Ekim 2024 arasında olup, başvuruların Merkezefendi Sümer Mahallesi Çal Caddesi No:59 adresinde yapılabileceği belirtildi.