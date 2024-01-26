29 Ocak-4 Şubat Kova burcu haftalık yorumu! Bu hafta Kova burçlarını neler bekliyor?

Duygu Demir: Kova Burcu 29 Ocak 4 Şubat Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kovalar ve Yükselen Kovalar, yeni yılınız kutlu olsun. Sizin sezonunuz 9 Şubat’ta burcunuzda oluşacak yeni ay ile başlıyor. Bu yeni ay, kendinizi çok güçlü ve toparlanmış hissetmenizi sağlayacak. Ben bu yola devam ediyorum, iyiyim, güçlüyüm, başarabilirim diyeceğiniz, dinamik ve iyi bir enerjiye sahip olacaksınız. Bu çok güzel bir durum. Ancak, Merkür, Venüs, Mars ve diğer gezegenler 12. evinizde, Oğlak burcunda yer alıyor. Bu yüzden, kendinizi güçlü hissetmenize rağmen, bazı konularda motivasyonunuzun yeterli olmadığını, karar vermekte zorlandığınızı, aldığınız kararlarda eksiklikler olduğunu, para veya aşk konularında işlerin akışkan olmadığını düşünebilirsiniz. Sabırlı olun, çok kısa bir süre kaldı. Bu gezegenler Oğlak burcundan çıktığında, kendinizi çok daha iyi ve dinamik hissedeceksiniz. Bu haftayı, kendinizi ve ruhunuzu iyileştirmek, dinlenmek, sakin kalmak, detoks yapmak gibi şeyler yaparak geçirebilirsiniz. Bu hafta aynı zamanda, yüzünüzdeki Kiron ile Koç burcundaki Kuzey Düğüm arasında çok yakın bir etkileşim var. Bu etkileşim, Şubat ayı boyunca devam edecek ve 8 Mart’a kadar sürecek. Bu sizin için, fikirleriniz, konuşmalarınız, kendinizi ifade etme şekliniz ile ilgili doğru kararlar vermenizi, doğru fırsatları yakalamanızı, iletişim odaklı projeler yapmanızı, buradan güçlü sonuçlar elde etmenizi, yeni kaynaklar bulmanızı, yakınlarınızla ilişkilerinizi geliştirmenizi, seyahat etmenizi, belki eğitim almanızı veya vermenizi sağlayacak. Yani, fikir ve konuşma odaklı çok şey yapacağınız, güçlü bir dönem sizi bekliyor. Bu dönemde, koşullarınızı iyileştirme teması ön planda olacak. Bu yüzden, size iyi gelecek sözlerinizi sakın esirgemeyin. Bu yıl, Kova burçları için sözleriniz altın değerinde olacak. Bunu unutmayın.