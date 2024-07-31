İş arayanlara dev fırsat geldi! 80 bin personel alımı başlıyor: Başvuru şartları belli oldu

Her sene Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında yapılan temizlik görevlisi alımlarında, 2024 yılı için başvuru süreci başlamak üzere. Yapılan son dakika açıklamalarında, personel alımının ne zaman başlayacağı ve başvuruların nasıl yapılacağına dair ayrıntılar netlik kazandı.



TYP Nedir ve Okullara Alımlar Nasıl Olacak?





Toplum Yararına Programlar (TYP), kamu kurum ve kuruluşlarında dönemsel olarak ihtiyaç duyulan personelin alındığı bir sistemdir. Bu sistem sayesinde, kamu kurumlarına geçici işçi alımları yapılmakta ve belirli süreler boyunca işçiler çalıştırılmaktadır. İşçilerin çalışma süresi, ihtiyaç doğrultusunda 3 ay, 4.5 ay, 6 ay veya 9 ay olarak belirlenmektedir. TYP kapsamında çalışan işçilere asgari ücret düzeyinde ödeme yapılır ve haftada 5 gün çalışıp 2 gün tatil yaparlar.

Okullara En Az 80 Bin Temizlik Görevlisi Alınacak

Kulislerden gelen son dakika bilgilerine göre, bu yıl okullara en az 70-80 bin temizlik görevlisi alımı yapılacak. Bu alımda, mezuniyet şartı aranmayacak ve sınavsız bir şekilde personel alınacak. Başvurular, Ağustos ayının sonunda başlayacak ve işe alınan adaylar 2 Eylül'den itibaren okullarda görevlendirilecek. İşçi alımları, başvuru sürecinin ardından kura çekimi ile gerçekleştirilecek. Başvuru yapan adaylar, 81 ilde yapılacak kura çekimiyle ikamet ettikleri yerlere göre değerlendirilecek ve personel alımı tamamlanacak.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Temizlik görevlisi alımı için başvurular, İŞKUR üzerinden yapılacak. İlgilenen adaylar, İŞKUR’un internet sitesi veya ALO 170 hattı aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvurular için mezuniyet şartı bulunmamakta ve herhangi bir sınav uygulanmayacak. Adayların tek yapması gereken, başvuru süresi içinde İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlamak ve kura çekimini beklemek olacak.

Kura ile Alım Süreci

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, her ilde kura çekimi yapılacak. Kura çekimiyle birlikte, başvuruda bulunan adaylar arasından rastgele seçim yapılarak personel alımları gerçekleştirilecek. Kura çekimi, şeffaf bir şekilde noter huzurunda yapılacak ve sonuçlar kamuoyuna duyurulacak. Kura sonucunda işe alınacak adaylar, 2 Eylül’den itibaren görevlerine başlayacaklar.

İşçi Alımının Sosyal ve Ekonomik Etkileri

Bu büyük çaplı temizlik görevlisi alımı, ekonomik olarak önemli bir etkiye sahip olacak. İşsizliğin azaltılması ve ekonomik hareketliliğin artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle pandemi döneminde artan temizlik ve hijyen ihtiyaçları göz önüne alındığında, bu alımın okulların güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı sunmasına büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

TYP ile İstihdam Fırsatları

Toplum Yararına Programlar (TYP), özellikle dezavantajlı gruplar için önemli istihdam fırsatları sunmaktadır. Bu program sayesinde, işsizlikle mücadele edilmekte ve toplumun çeşitli kesimlerine geçici de olsa iş imkanı sağlanmaktadır. Okullara yapılacak bu büyük çaplı temizlik görevlisi alımı, birçok insanın geçici de olsa istihdam edilmesine ve ekonomik olarak desteklenmesine katkıda bulunacak.

Temizlik Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları

Okullarda görev yapacak temizlik görevlilerinin temel sorumlulukları, okulların hijyen ve temizliğini sağlamaktır. Özellikle sınıflar, koridorlar, lavabolar ve ortak kullanım alanlarının düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi, temizlik görevlilerinin başlıca görevleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, pandemi nedeniyle hijyen kurallarının sıkılaştırıldığı bu dönemde, temizlik görevlilerinin sorumlulukları daha da artmıştır. Okulların sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı sunabilmesi için temizlik görevlilerinin titizlikle çalışması büyük önem taşımaktadır.

Okullara yapılacak olan bu büyük çaplı temizlik görevlisi alımı, hem eğitim kurumlarının hijyen standartlarını yükseltecek hem de işsizlikle mücadelede önemli bir adım olacak. Başvuruların kısa süre içinde başlaması bekleniyor ve ilgili adayların başvuru sürecini yakından takip etmeleri öneriliyor. TYP kapsamında yapılacak bu alım, hem iş arayanlar hem de okullar için büyük bir fırsat sunuyor.



Bu geniş çaplı temizlik görevlisi alımı, okulların pandemi sonrası dönemde hijyen standartlarını yükseltmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, okulların hijyenik ve sağlıklı bir ortam sunmasının, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenli bir şekilde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilmeleri için hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Temizlik görevlilerinin sayısının artırılması, okullardaki hijyen koşullarını iyileştirecek ve olası salgınların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır. Bu adım, aynı zamanda yerel ekonomilere katkıda bulunarak işsizliği azaltacak ve toplumun genel refah seviyesini yükseltecektir.