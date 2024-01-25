İş arayanlara müjde! Belediyeye 48 yaş altı personel alımı başvuruları açıldı

Afyonkarahisar Özburun Belediyesi, temizlik görevlisi alımı yapılacak. Başvurular 18-48 yaş arasındaki adaylara açık olacak ve detaylar vatandaşlarla paylaşıldı. Başvuru şartları ve ne kadar maaş alınacağına dair tüm detaylar haberimizde.



BAŞVURU DETAYLARI

Başvuruların başlamasıyla beraber İŞKUR belediyelerde 18-48 yaş arasında temizlik görevlisi alımı olacağı duyuruldu. 23 Ocak tarihine kadar devam ederken başvurular ise "Ulucami Mahallesi Hamam Sokak No: Özburun Kasabası / Bolvadin / Afyonkarahisar" adresine yapılması gerektiği belirtildi.



24 Ocak saat 10.00'a kadar yapılacak olan başvurular için çalışma saatleriyle 08.30 – 17.30 şeklinde olacağı çalışma süresinin ise 5 ay 29 gün olacak şekilde ilan duyuruldu.

