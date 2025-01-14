Milli Emlak'tan 80.000 TL'den Başlayan Tarım Arazi İhaleleri

Edirne'de Arazi Sahibi Olmanın Kolay Yolu

Milli Emlak, kamu arazilerinin kişiselleştirilmesi için yeni bir fırsat sunmaya devam ediyor. Yatırımcılar ve arsa sahibi olmak isteyenler için düzenlenen ihaleler, tarım arazisi arayışında olanların dikkatini çekiyor.

Yeni İhale Duyurusu

Edirne'nin Havsa ilçesi Yolageldi Köyü'nde, 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan iki değerli tarla için ihale tarihi kesinleşti. Tarımsal amaçlarla kullanmak veya yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu araziler, uygun fiyatlarıyla ön plana çıkıyor.

İhaleye Katılmak Gerekiyor

Edirne'deki ihale ile ilgili detaylar şu şekilde:

Tarla 1:

Alan: 407,83 m²

Toplam Fiyat: 90.000,00 TL

Metrekare Fiyatı: 220,68 TL

Pafta/Ada/Parsel: 220/8

Geçici Teminat Bedeli: 9.000,00 TL

İhale Saati: 16:00

Alan: 407,83 m² Toplam Fiyat: 90.000,00 TL Metrekare Fiyatı: 220,68 TL Pafta/Ada/Parsel: 220/8 Geçici Teminat Bedeli: 9.000,00 TL İhale Saati: 16:00 Tarla 2:

Alan: 635,01 m²

Toplam Fiyat: 80.000,00 TL

Metrekare Fiyatı: 125,98 TL

Pafta/Ada/Parsel: 235/3

Geçici Teminat Bedeli: 8.000,00 TL

İhale Saati: 16:20

İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen geçici teminat bedellerini yatırmaları ve gerekli belgeleri tamamlamaları gerekiyor. Bu tarım arazileri, hem yatırımcılar hem de kendi evlerini inşa etmek isteyenler için uygun fiyatlar sunarak, dikkatleri üzerine topluyor.