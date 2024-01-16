İş arayanlara SGK kapıları açıldı! Başvuru için son günler: Başvuru şartları duyuruldu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda yapılacak olan personel alımı için özel şartlar ve kontenjan bilgileri yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu ilan sayfasında yayımlanan duyuru üzerinde 12 Ocak 2024 tarihine kadar başvuruların devam edeceği bilgisi verildi.



SGK PERSONEL ALIM KOŞULLARI

-657 sayılı kanunun 48. addesinde yer alan şartlara uygunluk

-SGK üzerinden emeklilik ya da yaşlılık aylığı olmamak

-ÖSYM tarafından gerçekleşen KPSS'de P3 türünden en az 60 puan almış olmak

-Son başvuru tarihiyle beraber YDS üzerinden D düzeyinde puan alınmış olması.

-Son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesinin feshedilmemiş olmak ya da sözleşme dönemi içinde sözleşmey tek taraflı olarak feshetmemiş olmak.

-Görevini yerine getirmesine engel sağlık problemlerinin olmaması.





BAŞVURU DETAYLARI

SGK personel alım başvuruları 29 Aralık - 12 Ocak tarihleri arasında e devlet üzerinden gerçekleşir. Online olarak yapılan başvurular http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden tamamlanır.

