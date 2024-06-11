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İş arayanların fırsat ayağına geldi! 36 ilde kaymakamlıklara personel alımı yapılacak

İŞKUR, çeşitli kurumlar için Türkiye genelinde 36 farklı şehirde toplam 449 TYP personeli alacağını duyurdu. Her şehre özgü ilanların ayrıntıları ve başvuru bilgileri ilgili haberde yer alıyor.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 12:49
İş arayanların fırsat ayağına geldi! 36 ilde kaymakamlıklara personel alımı yapılacak

İŞKUR, çeşitli kamu kurumları için TYP kapsamında yeni personel alım ilanlarını yayınladı. Valilikler ve Kaymakamlıklar, Geçici 5. maddeye dayanarak personel alımı yapacaklar.

İŞKUR, periyodik olarak TYP kapsamında personel alım ilanları yayınlamakta ve bu alımlarla kurumların personel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Adayların, belirlenen şartlara uygun olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

449 TYP Pozisyonu İçin Alım Güncellemesi!

2024 yılı itibarıyla, TYP kapsamında yeni personel alım duyuruları yayınlandı. Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri ve Valilikler tarafından toplam 449 TYP personeli istihdam edilecek. İşin Olsa takımı olarak, en güncel ilanları ve ilanlara ait numaraları sizlere aktaracağız.

TYP Personel Alım Güncellemesi - 449 Açık Pozisyon!

  • 2024 yılı için TYP kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanındaki çeşitli kurumlarda görevlendirilmek üzere 449 personel alımı yapılacağı ilan edildi. İşte bazı şehirlerdeki güncel alım detayları ve başvuru son tarihleri:
  •   Kars: Merkez için 10 kişi, son başvuru 7 Haziran 2024 - İlan No: 320476
  •   Gümüşhane: Merkez için 10 kişi, son başvuru 7 Haziran 2024 - İlan No: 320506
  •   Kayseri: Melikgazi için 14 kişi, son başvuru 7 Haziran 2024 - İlan No: 320486
  •   Bingöl: Merkez için 6 kişi, son başvuru 7 Haziran 2024 - İlan No: 320490
  •   Eskişehir: Odunpazarı için 10 kişi, son başvuru 7 Haziran 2024 - İlan No: 320504
  •   Rize: Merkez için 13 kişi, son başvuru 7 Haziran 2024 - İlan No: 320505
  •   Kütahya: Merkez için 17 kişi, son başvuru 7 Haziran 2024 - İlan No: 320511
  •   İzmir: Konak için 17 kişi, son başvuru 7 Haziran 2024 - İlan eksik
  •   Nevşehir: Merkez için 5 kişi, son başvuru 7 Haziran 2024 - İlan No: 320515
  •   Denizli: Merkez için 16 kişi, son başvuru 7 Haziran 2024 - İlan No: 320516
  •   Afyonkarahisar: Merkez için 15 kişi, son başvuru 8 Haziran 2024 - İlan No: 320518
  •   Ağrı: Merkez için 13 kişi, son başvuru 8 Haziran 2024 - İlan No: 320522
  •   Tunceli: Çemişgezek için 30 kişi, son başvuru 8 Haziran 2024 - İlan No: 320519
  •   Mardin: Merkez için 11 kişi, son başvuru 9 Haziran 2024 - İlan No: 320521
  •   Kırıkkale: Merkez için 6 kişi, son başvuru 9 Haziran 2024 - İlan No: 320686
  •   Diyarbakır: Yenişehir için 13 kişi, son başvuru 9 Haziran 2024 - İlan No: 320677
  •   Mersin: Akdeniz için 14 kişi, son başvuru 9 Haziran 2024 - İlan No: 320676
  •   Şırnak: Merkez için 5 kişi, son başvuru 9 Haziran 2024 - İlan No: 320523
  •   Amasya: Merkez için 7 kişi, son başvuru 10 Haziran 2024 - İlan No: 320527
  •   Ordu: Merkez için 26 kişi, son başvuru 10 Haziran 2024 - İlan No: 320678
  •   Elazığ: Merkez için toplam 18 kişi, son başvuru 10 Haziran 2024 - İlan No: 320551 ve 320552
  •   Tekirdağ: Süleymanpaşa için 5 kişi, son başvuru 10 Haziran 2024 - İlan No: 320538
  •   Iğdır: Merkez için 5 kişi, son başvuru 10 Haziran 2024 - İlan No: 320530
  •   Sinop: Merkez için 18 kişi, son başvuru 10 Haziran 2024 - İlan No: 320529
  •   Kahramanmaraş: Merkez için 15 kişi, son başvuru 11 Haziran 2024 - İlan No: 320528
  •   Çankırı: Merkez için 13 kişi, son başvuru 11 Haziran 2024 - İlan No: 320555
  •   Siirt: Merkez için 10 kişi, son başvuru 11 Haziran 2024 - İlan No: 320556
  •   Erzurum: Palandöken için 20 kişi, son başvuru 11 Haziran 2024 - İlan No: 320541
  •   Zonguldak: Merkez için 5 kişi, son başvuru 11 Haziran 2024 - İlan No: 320546
  •   Manisa: Ahmetli, Salihi ve Kırkağaç için toplam 17 kişi, son başvuru 11 Haziran 2024 - İlan No: 320550, 320549, 320548
  •   Sakarya: Adapazarı için 6 kişi, son başvuru 11 Haziran 2024 - İlan No: 320553
  •   Kırşehir: Merkez için 11 kişi, son başvuru 11 Haziran 2024 - İlan No: 320554
  •   Zonguldak: Devrek için 5 kişi, son başvuru 11 Haziran 2024 - İlan No: 320687

Cami ve Kur'an Kurslarına Yeni Personel Alımları!

İŞKUR'un TYP programı kapsamında, camiler ve Kur'an kursları için personel alım süreci başlamıştır. İlgili alımlar, belirtilen şehirlerdeki İl Müftülükleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Yeni Personel

TYP'de Kadro Beklentisi:

TYP bünyesinde çalışanlar, kadroya geçiş konusunda umutlu bir bekleyiş içerisindeler. Yakın zamanda bu konuda olumlu haberlerin gelmesi umut ediliyor. Haberin detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Geçici Madde 5 Güncellemesi:

TYP personellerinin çalışma süreleriyle ilgili son duyuruda, 6 aylık görev süresinin 9 aya çıkarıldığı bildirilmiştir.

TYP Programına Başvuru İçin Gerekenler:

Toplum Yararına Programlar kapsamında, temizlik ve diğer hizmetlerde istihdam edilecek kişiler için belirlenen Geçici Madde 5'e göre, kamu hizmetlerine destek olacak ve geçici gelir elde edecek personel alımı yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için gereken şartlar şunlardır:

  •   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  •   İlgili kurumda kaydının bulunması,
  •   En az 18 yaşında olması,
  •   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalılık durumları dışında olması ve (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olmaması,
  •   Emekli veya malul aylığı almıyor olması,
  •   Öğrenci statüsünde olmaması (açıköğretim öğrencileri bu şartın dışındadır).

TYP Başvuruları İçin Yol Haritası

Toplum Yararına Programlara başvuru yapacak adaylar, tüm işlemlerini İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden gerçekleştireceklerdir. İlgili web adresine e-Devlet şifresi ile giriş yaparak, belirtilen ilçeler için arama yapabilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

TYP Görev Sonuçlarına Erişim

İŞKUR aracılığıyla yapılan başvuruların sonuçları, İŞKUR'un çevrimiçi platformunda veya ilanı yayınlayan kurumun resmi kanallarında duyurulacaktır. Adaylar, başvurdukları pozisyonlarla ilgili güncellemeleri bu yollarla takip edebilirler.

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