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İş Bankası 9 ilde yeni personellerini arıyor! Başvuru şartlarını sağlayan yaşadı

Türkiye İş Bankası, güvenlik görevlisi pozisyonları için 9 farklı ilde yeni personel alacaklarını duyurdu. Bu son dakika gelişmesi, bankanın resmi açıklamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 00:23
İş Bankası 9 ilde yeni personellerini arıyor! Başvuru şartlarını sağlayan yaşadı

Türkiye İş Bankası’nın güvenlik personeli pozisyonları için İstanbul, Ankara, Artvin, Cizre/Şırnak, Edremit/Balıkesir, Gediz/Kütahya, Kocaeli, Seydişehir/Konya ve Van olmak üzere toplam dokuz şehirde eleman alacağı bildirildi. Haberimizde söz konusu ilanların ayrıntılarına ve başvuru koşullarına dair bilgiler sunulmaktadır.

İŞ BANKASI GÜVENLİK

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmak.

• Lise veya dengi okul mezunu olmak.

• 22.05.1996 tarihinden sonra doğmuş olup, 22.05.2024 itibarıyla 28 yaşından gün almamış olmak.

• İlanın yayımlandığı illerden birinde ikametgah sahibi olmak.

• Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.

• Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.

• Silahlı Özel Güvenlik Belgesine sahip olmak.

• Boy uzunluğunun en az 175 cm olması.

• Hüküm giymemiş olmak, affedilmiş olsa bile.

• Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet borcu bulunmamak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

• Bankanın daha önce düzenlediği Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı, Şoför ve Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarında mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

• Türkiye genelinde görev yapabilecek sağlık koşullarına sahip olmak.

GÜVENLİK PERSONELİ

BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurular, 22 Mayıs tarihine kadar online olarak kabul edilecektir. Adayların, “https://ik.isbank.com.tr/is-ilani-detayi/ozel-guvenlik-gorevlisi-alimi–erkek–2024GUV3” web adresi üzerinden özgeçmişlerini oluşturarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


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