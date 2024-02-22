İş Bankası, Adana, İstanbul ve İzmir’de Yüksek Maaşlı İş İlanı Yayınladı: En Az Lise Mezunu ve 28 Yaşını Aşmamış Adaylar Başvurabilir

İŞ BANKASI TEKNİK KADROLAR İÇİN YENİ YÜZLER ARIYOR

Türkiye’nin köklü finans kuruluşlarından İş Bankası, genişleyen hizmet ağına destek olacak yeni teknik personel alımı yapacağını duyurdu. İstanbul, İzmir ve Adana’da gerçekleştirilecek alımlarla, bankanın teknik altyapısını güçlendirecek yetenekli bireyler aranıyor.







İŞ BANKASI TEKNİK PERSONEL ALIMI İÇİN ŞEHİRLER VE KONTENJANLAR

İstanbul ve İzmir: Mimari Tekniker/Teknisyen

Adana: İnşaat Teknikeri/Teknisyeni

İŞ BANKASI TEKNİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU KRİTERLERİ VE NİTELİKLER

Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, sağlık durumlarının görev yapmalarına engel teşkil etmemesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almaları ve herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmaması gerekiyor.

İŞ BANKASI TEKNİK PERSONEL ALIMI EĞİTİM VE YAŞ ŞARTLARI

En az lise mezunu olmak,

22 Şubat 1996 ve sonrasında doğmuş olmak (28 yaş sınırı).

İŞ BANKASI TEKNİK PERSONEL ALIMI İKAMET VE EHLİYET GEREKLİLİKLERİ

İlgili şehirlerde ikamet ediyor olmak,

Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilmek.

İŞ BANKASI TEKNİK PERSONEL ALIMI MESLEKİ ÖZEL ŞARTLAR





Mimari Tekniker/Teknisyen Özel Şartları:

- Yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak (tercihen Yapı Ressamlığı Bölümü).

- En az 2 yıl deneyimli olmak.

- Takım çalışmasına yatkın ve kolay uyum sağlayabilen.

- Autocad ve Ms Office gibi programları kullanabilme yeteneğine sahip olmak.

- Proje okuyabilme becerisine sahip olmak.

- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken 2025 Mart ayına kadar tecil ettirmiş olmak.

- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabilme yeteneğine sahip olmak.

- İnşaat/mimari yüklenicinin saha imalatlarını kontrol edebilecek nitelikte olmak.

- Keşif ve hak ediş hazırlama ve kontrol konularında bilgi sahibi olmak.

- Ölçü aletlerini kullanabilme yeteneğine sahip olmak.

- Yurt içi seyahat engeli bulunmamak.

İnşaat Teknikeri/Teknisyeni Özel Şartları:

- Yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak (tercihen Yapı Denetimi, İnşaat Teknolojisi Bölümleri, İnşaat Teknikerliği/Teknisyenliği Bölümü).

- En az 2 yıl deneyimli olmak.

- Takım çalışmasına yatkın ve kolay uyum sağlayabilen.

- Autocad ve Ms Office gibi programları kullanabilme yeteneğine sahip olmak.

- Proje okuyabilme becerisine sahip olmak.

- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken 2025 Mart ayına kadar tecil ettirmiş olmak.

- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabilme yeteneğine sahip olmak.

- Mekanik yüklenicinin saha imalatlarını kontrol edebilecek nitelikte olmak.

- Keşif ve hak ediş hazırlama ve kontrol konularında bilgi sahibi olmak.

- Ölçü aletlerini kullanabilme yeteneğine sahip olmak.

- Yurt içi seyahat engeli bulunmamak.En az 2 yıl tecrübe,

Takım çalışmasına yatkınlık ve uyum,

Autocad ve Ms Office programlarına hakimiyet,

Proje okuma becerisi,

Askerlik görevini tamamlamış olmak (erkek adaylar için),

Keşif, hak ediş hazırlama ve kontrol konularında bilgi sahibi olmak.

İŞ BANKASI TEKNİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLERİ

Başvurular, İş Bankası’nın resmi internet sitesi üzerinden online olarak 22 Şubat 2022 tarihinde alınacak.

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• İş Bankası tekniker alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular 22 Şubat 2024 tarihinde online olarak BURADAKİadres üzerinden yapılabilecek.

• İş Bankası tekniker alımı için hangi şartlar aranıyor?

En az lise mezunu olmak, 28 yaşından gün almamış olmak, B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve askerlik görevini tamamlamış olmak (erkek adaylar için).

• İş Bankası tekniker alımı hangi şehirlerde yapılacak?

Alımlar İstanbul, İzmir ve Adana şehirlerinde gerçekleştirilecek.