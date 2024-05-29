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İş Bankası güvenlik personeli alımı duyurusu! 3 şartı sağlayan yüksek maaşla işe başlayacak

Türkiye İş Bankası tarafından yayımlanan yeni bir ilanın daha süresi doldu! Peki, değerlendirmeler nasıl yapılacak? Türkiye İş Bankası tarafından yayımlanan ilanda hangi pozisyonlarda alım yapılacağı aktarıldı? İşte Türkiye İş Bankası iş ilanına başvuran herkesin merak ettiği detaylar…

Yayın Tarihi: 29.05.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 10:29
İş Bankası güvenlik personeli alımı duyurusu! 3 şartı sağlayan yüksek maaşla işe başlayacak

Türkiye İş Bankası, yaptığı yeni bir duyuruda farklı illerde alım yapacağını açıklamıştı. Bunun için bir ilan da yayımlayan banka, tüm şartları ve detayları aktarmıştı. Bu kapsamda başvurular artık sona ererken, değerlendirmelerin nasıl yapılacağı büyük merak konusu oldu. Peki, Türkiye İş Bankası iş ilanında değerlendirmeleri nasıl yapacak? Başvurular nasıl değerlendirilecek? Türkiye İş Bankası başvuru sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte bilinen tüm detaylar… 

Türkiye İş Bankası iş ilanı yayımladı! 

15 Mayıs tarihinde bir duyuru yapan İş Bankası, duyurusunda personel alımı yapacağını açıklamıştı. Alımı yapılacak olan pozisyonun güvenlik görevlisi olduğu açıklanırken, başvuruların 22 Mayıs 2024 tarihinde sona erdiği de duyurulmuştu. Ankara, Artvin, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Konya, Kütahya, Van ve Şırnak illerinde alım yapacak olan banka, bu illerde başvuruları tamamlarken, başvuruların değerlendirilme kriterleri büyük merak konusu oldu. Peki Türkiye İş Bankası neye göre güvenlik görevlisi alacak? 

Türkiye İş Bankası güvenlik görevlisi alım şartları neler? 

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Türkiye İş Bankası’nın Ankara, Artvin, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Konya, Kütahya, Van ve Şırnak şubelerinde görev yapacak olan güvenlik görevlilerinin alım şartları da açıklanmıştı. Bu kapsamda başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler geçerli olacak: 

  • TC vatandaşı olmak 
  • En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak 
  • Başvuru tarihi itibarıyla 28 yaşını doldurmamış olmak (22.05.1996 sonrasında doğanlar) 
  • İlanda bahsi geçen Ankara, Artvin, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Konya, Kütahya, Van ve Şırnak illerinden herhangi birinde ikamet ediyor olmak 
  • En az 175 santimetre boyunda olmak 
  • Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak 
  • Silahlı Özel Güvenlik Sertifikası sahibi olmak 
  • Affa uğramış olunsa dahi daha herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak 
  • Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü bulunmamak 
  • Kamu haklarından mahrum olmamak 
  • Daha önce Türkiye İş Bankası’nın yaptığı Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı, Şoför ve Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarının herhangi birisinin mülakat aşamasında başarısız olmamak 
  • Sağlık engeli bulunmamak 

15 Mayıs ile 22 Mayıs tarihleri arasında yapılan başvurular, İş Bankası’nın kariyer sitesi üzerinden gerçekleştirilmişti. Şu anda biten başvurularda artık değerlendirmeler başladı. Değerlendirmelerin sonuçlarının nasıl alınacağı merak edilirken, bankadan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak şartları sağlamayanların ya da başvurularını online olarak yapmayanların değerlendirilmeyeceği vurgulanan detaylar arasında yer almıştı. 

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