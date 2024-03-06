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İş Bankası'nda memur alımı başlatıldı! 30 yaşından küçüklere iş fırsatı

İş arayan adaylara müjde! Memur alımı yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 10:09
İş Bankası'nda memur alımı başlatıldı! 30 yaşından küçüklere iş fırsatı

İş Bankası bünyesine memur alımı yapılıyor! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI MEMUR ALIMI

İş Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre banka şubelerinde çalışmak üzere memur alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 4 senelik eğitim veren bölümlerden en geç 11 Mart 2024 tarihi itibariyle mezun olması, 30 yaşının doldurulmamış olması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, 

iş bankası memur alımı yapılacak

başka bir kurum veya kuruluşa hizmet sorumluluğu olmaması, affa uğramış bile olsa herhangi bir suç dolayısıyla hapis cezası almaması, daha önce banka tarafından yapılan personel alım sınavlarında en fazla iki kere başarısız olması ve mülakat aşamasında başarısız sayılmaması, İstanbul ilinde belirli ilçelerde ikamet ediyor olması şartlarının taşınması gerekiyor. Başvurular https://ik.isbank.com.tr/is-ilanlari-listesi internet sitesi üzerinden son gün 11 Mart tarihinde yapılacak. 

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