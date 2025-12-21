İskenderun’a 15 Bin m² Orman Parkı Açıldı — Mehmet Öntürk’ten Yeniden İmar Mesajı

İskenderun’a 15 Bin Metrekare Orman Parkı Açıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nce İskenderun ilçesine yapılan ve 15 bin metrekare alanıyla bölgeye nefes olacak Orman Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta HBB Başkanı Mehmet Öntürk, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinin izlerini güçlü bir iradeyle ve birlik beraberlik içerisinde silmeye devam ettiklerini vurguladı.

Parkın Özellikleri

İskenderun Orman Parkı, yöresel ürün satış alanları, açık ve kapalı kafe alanları, piknik alanları ve çocuk oyun alanları gibi donatılarla vatandaşların kaliteli zaman geçirebileceği yeni bir yaşam alanı olarak planlandı.

Projede yürüyüş yolları, geniş otopark alanı ve çeşitli çocuk oyun grubu düzenlemeleri yer alıyor; park, bölge halkının sıkça uğrayacağı bir mekân olmayı hedefliyor.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Açılışa Başkan Mehmet Öntürk’ün yanı sıra; İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Açık, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, Muhtarlar Dernek Başkanı Ethem Akseki ile İskenderun mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öntürk’ün Mesajı: Birlik ve Dayanışma

Başkan Öntürk, bölgedeki çalışmaları anlatırken şunları ifade etti: "Bir yandan hükümetimizin yaptığı destekler diğer yandan da ayrı gayrı demeden başta Büyükşehir olmak üzere 15 belediyemizin birlik beraberlik içerisinde imkanlarını milletimizin emrine seferber etmesiyle işte bugün böyle eserler ortaya çıkıyor".

Öntürk ayrıca projenin kentte devam eden dönüşüm çalışmalarının parçası olduğunu vurgulayarak, "Bugün İskenderun’da bir sahil bandı yeniden yapıldı yapılıyor. Feyezan Kanalı yıllarca konuşuluyordu yapılıyor. Plajlar, yollar, bulvarlar yapılıyor. İşte biz tüm bunları devlet, millet ve yerel yönetimler el birliğiyle beraber olarak yaptık" dedi.

Konuşmasına devam eden Öntürk, "Sadece İskenderun’un sahil bandına harcanan para milyarca lira. Bunu ne İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Bey’in yapması mümkün ne benim yapmam mümkün. Uyumlu çalışma, birlik ve beraberlik ruhu işte bu eserleri ortaya çıkardı. Feyezan Kanalı yılların problemiydi onu da bitireceğiz. İskenderun, Türkiye’nin en önemli en güzel ilçelerinden bir tanesi. Yolları, parkları, plajları, altyapısı ve üstyapısıyla her şeyin en iyisine layık. Mehmet Başkanımla el ele verdik. Tüm diğer ilçe belediye başkanlarımızla olduğu gibi bu şehri de o özlenen beklenen İskenderun haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Sosyal Yaşam Vurgusu

Başkan Mehmet Öntürk, gençlere yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirterek, "İstiyoruz ki gençlerimiz okullarında eğitimleri bittiği zaman yaptığımız plajlara gitsin. Sahillerimizi gezsin, açtığımız kütüphaneler var açacaklarımız var buralara gitsinler. Bizler onların hep yanındayız her zaman da yanında olacağız" şeklinde konuştu.

İskenderun Orman Parkı, afet sonrası toparlanma sürecinin somut örneklerinden biri olarak bölgeye nefes aldırmayı amaçlıyor ve halkın sosyal yaşamına katkı sağlamayı hedefliyor.

