Tekirdağ'da Hamsi İzdihamı: 3 Ton Hamsi Ücretsiz Dağıtıldı

Tekirdağ'da 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde yaklaşık 3 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı; alanda metrelerce kuyruk, kemençe eşliğinde horonlar vardı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:56
Tekirdağ'da Hamsi İzdihamı: 3 Ton Hamsi Ücretsiz Dağıtıldı

Tekirdağ’da "2. Hamsi ve Mıhlama Festivali"nde Yoğun İlgi

Tekirdağ’da Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Karadeniz Mahallesi’nde düzenlenen "2. Hamsi ve Mıhlama Festivali" alanı doldurdu. Etkinlik kapsamında kurulan ızgaralarda pişirilen yaklaşık 3 ton hamsi ücretsiz olarak dağıtıldı ve vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Karadeniz lezzetleri ve horon

Festival alanını gezen ziyaretçiler, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi ve Vakfıkebir tereyağı başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi’ne özgü ürünlerin yer aldığı stantları dolaştı. Kemençe eşliğinde halkın oynadığı horonlar etkinliğe renk kattı.

Organizatörün değerlendirmesi ve katılım

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 bin kişilik hamsinin festival alanında hazırlandığını söyledi. Akyüz, "Burada hamsi bir temsil. Önemli olan aynı çimende buluşmak. Karadeniz’in gücü, bizim kardeşliğimiz, hamsi ve mıhlamanın birleştiriciliği. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomik katkı ve kapanış programı

Akyüz, etkinliğe İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli’nden de katılım olduğunu belirterek, festivalin kente ekonomik katkı sağladığını ve otellerin dolu olduğunu vurguladı. Etkinlik sırasında oluşan kalabalık dronla havadan görüntülendi.

Festival, bu gece düzenlenecek Selçuk Balcı konseriyle sona erecek.

