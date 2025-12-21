DOLAR
Fırat-OSB İsale Hattı açıldı: Gaziantep OSB'ye günlük 120 bin metreküp su

Fırat-OSB İsale Hattı hizmete açıldı; günlük 120 bin metreküp kapasiteli proje Gaziantep OSB ve şehir merkezinin uzun dönem su güvenliğini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:58
Fırat-OSB İsale Hattı açıldı: Gaziantep OSB'ye günlük 120 bin metreküp su

Fırat-OSB İsale Hattı hizmete açıldı: Gaziantep OSB'ye günlük 120 bin metreküp su

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katılımıyla açılışı yapılan Fırat-OSB İsale Hattı Projesi, Fırat Nehri’nden Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne günlük 120 bin metreküp su taşıyacak kapasiteyle işletmeye alındı. Proje, OSB açısından tarihi bir adım olarak nitelendirildi ve haberde projenin toplam 4 milyar dolara mal olduğu ifadesi yer aldı.

Kacır'ın açıklamaları

Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada küresel iklim değişikliğinin tüm dünyada somut şekilde hissedildiğini, Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle bu krizden yoğun biçimde etkilendiğini vurguladı. Kacır, şehirlerin refahı ve sanayinin sürekliliği için suyun stratejik önem taşıdığını belirterek, "Su yönetimi geleceği yönetmek demektir" dedi.

Kacır, Bakanlık destekleriyle hayata geçirilen projenin Gaziantep sanayisinin su ihtiyacını yüksek verimlilikle karşıladığını belirtti: "Fırat Nehri’nden organize sanayi bölgemize ulaştırdığımız su sayesinde, su temininde yeraltı kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz." Konuşmasında, proje kapsamında "5 adet terfi istasyonu ve 6 adet regülasyon havuzu" inşa ettiklerini söyledi ve projenin "günlük 120 bin metreküp su iletim kapasitesiyle Gaziantep OSB’mizin halihazırdaki ve gelecekteki sanayi suyu ihtiyacını sorunsuz şekilde karşılayacak" ifadesini kullandı.

Bakan Kacır ayrıca, şu ana kadar Gaziantep OSB’nin günde 80 bin metreküp suyunun belediyeden temin edildiğini; bu projenin hem OSB’nin su ihtiyacını karşılayacağını hem de şehir sakinlerinin uzun dönem su erişimini güçlü şekilde destekleyeceğini söyledi.

Teknik detaylar ve yatırım

Haberde projeyle ilgili teknik verilere göre çalışmaların Mayıs 2023 tarihinde başladığı, yaklaşık iki yılda 55 kilometrelik isale hattının tamamlandığı belirtildi. Sistem, 1.320 milimetre çapında çelik borularla inşa edildi ve projede toplam yaklaşık 17 bin ton çelik kullanıldı.

Diğer teknik bileşenler arasında 5 terfi istasyonu, 1 regülasyon havuzu, 29 trafo, 300 bin metre orta gerilim kablosu, 72 orta gerilim mufesi ve 723 şaltör kurulmasıyla kesintisiz ve güvenli işletme altyapısının oluşturulduğu kaydedildi. Haberde projenin ayrıca "Toplam yatırım büyüklüğü 4 milyar lira" olduğu ve teknik bölümde "yaklaşık 120 milyon dolarlık yatırım bedeline sahip" olduğu ifadelerine yer verildi.

Projenin fiilen 1 Kasım tarihi itibarıyla çalışmaya başladığı bildirildi. Uzun yıllardır gündemde olan ve stratejik öneme sahip altyapı yatırımlarından biri olarak gösterilen Gaziantep OSB İsale Hattı ile sanayi üretiminde su arz güvenliğinin sağlandığı ve yer altı su kaynakları üzerindeki baskının önemli ölçüde azaltılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Bakan Kacır: "Proje, 120 bin metreküp su iletim kapasitesiyle Gaziantep OSB'mizin sanayi suyu ihtiyacını sorunsuz şekilde karşılayacak"

Bakan Kacır: "Proje, 120 bin metreküp su iletim kapasitesiyle Gaziantep OSB'mizin sanayi suyu ihtiyacını sorunsuz şekilde karşılayacak"

