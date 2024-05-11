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İŞKUR binlerce alım için düğmeye bastı! Başvuran TÜM HERKES iş sahibi olacak

İŞKUR, kapsamlı bir istihdam hamlesiyle gündeme oturdu. Açıklanan bilgilere göre, belirlenen pozisyonlar için toplam 139.511 yeni personel istihdam edilecek. Bu alımların detayları da kesinleşmiş durumda.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 13:39
İŞKUR binlerce alım için düğmeye bastı! Başvuran TÜM HERKES iş sahibi olacak

Bu geniş çaplı istihdam sürecinde, KPSS puanı gerekmeksizin, çok sayıda farklı pozisyonda yer alacak kadrolar için başvurular alınacak.

İŞKUR'un geniş çaplı istihdam duyurusu, çok sayıda meslek dalından adayları kapsıyor. Aşçılıktan şoförlüğe, teknisyenlikten büro işlerine kadar birçok alanda personel alımı yapılacak. Bu fırsatlar, iş arayan herkes için geniş bir seçenek sunuyor ve hem geleneksel hem de çağdaş mesleklerdeki açık pozisyonlar için başvuruları bekliyor.

Alım yapılacak pozisyonlar şunlardır:

  •   Aşçı
  •   Operatör
  •   Elektrikçi
  •   Teknisyen
  •   Büro Memuru
  •   Bulaşıkçı
  •   Güvenlik Görevlisi
  •   Şoför

Bu meslek dallarından hangisi size uygunsa, İŞKUR'un ilan ettiği şartlara uygun olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. İlanlarda yer alan başvuru koşullarını ve detaylarını dikkatle gözden geçirmeniz önemlidir.

işkur

Başvuru Detayları

İŞKUR'un gerçekleştireceği geniş çaplı personel alımına dair ayrıntılar, resmi web sitesinde yerini aldı. Adaylar, İŞKUR'un internet sitesini ziyaret ederek, başvuru koşulları ve mevcut iş ilanları hakkında bilgi edinebilirler. Başvuru sürecinde, gerekli evrakları ve bilgileri toplayıp belirtilen adımları uygulamaları gerekmektedir.

Bu büyük istihdam fırsatı sayesinde, pek çok kişi İŞKUR aracılığıyla iş bulma şansını yakalayacak. Dikkatli bir başvuru süreci ve şartların eksiksiz yerine getirilmesi, iş arayanlar için kritik öneme sahiptir. İŞKUR'un sağladığı bu değerli imkanı değerlendirmek için, başvuru aşamalarına özen göstermek önemlidir.

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