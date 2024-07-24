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İŞKUR'dan çalışmak isteyenlere müjde! Huzurevleri için sınavsız personel alımı...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son açıklamada, huzurevleri bünyesinde çalışacak sınavsız personel ve işçi alımlarının başladığı bildirildi. Başvurular artık e-Devlet üzerinden İŞKUR’un resmi web sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresi aracılığıyla kabul edilmeye başlandı. Türkiye genelinde birçok şehirde yapılacak bu alımlar, çeşitli kadrolarda personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:02
İŞKUR'dan çalışmak isteyenlere müjde! Huzurevleri için sınavsız personel alımı...

İŞKUR üzerinden yapılan personel alımları, hastaneler ve huzurevleri için gerçekleştirilmekte olup, farklı pozisyonlarda iş imkânı sunulmaktadır. Alım yapılacak kadrolar arasında sağlık personelinden temizlik görevlisine kadar geniş bir yelpaze bulunmaktadır.

Adayların istihdam edileceği kadrolar ise şunlardır:

Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri

Diğer Sağlık Personeli

Hemşire Yardımcısı

Sosyal Hizmet Uzmanı

Hemşire

Temizlik Görevlisi

Büro Memuru (Genel)

Hasta Bakıcısı

Büro İşçisi

Mutfak Görevlisi

Okul Öncesi Öğretmeni

Beden İşçisi (Temizlik)

Fizyoterapist

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)

Aşçı Yardımcısı

Psikolog

Başvuru Şartları

Huzurevleri personel alımına başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı olmak, kayıt yoksa kayıt yaptırmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

En az ilkokul mezunu olmak ve belirtilen özel kadrolar için ilgili bölümlerden mezun olmak,

Yaşlı ve hastalarla iyi iletişim kurabilmek,

İşin gerektirdiği fiziksel ve sağlık koşullarına uygun olmak,

Verilen talimatlara uygun olarak çalışabilmek ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Başvurular, İŞKUR’un e-Devlet üzerinden erişilebilen esube.iskur.gov.tr adresi aracılığıyla alınmaktadır. Adaylar, burada belirtilen adımları takip ederek başvurularını tamamlayabilirler.

Huzurevlerinde çalışmak isteyenler için bu fırsat, hem iş arayanlar hem de sağlık ve sosyal hizmet alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli bir şans sunuyor. Başvuruların erken yapılması, adayların değerlendirme sürecinde öne çıkmalarına yardımcı olabilir.

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