İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

İŞKUR, Türkiye genelinde yeni Toplum Yararına Program (TYP) personel alımı için ilanlar yayımladı. Bu alımlar kapsamında özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, Valilikler, Kaymakamlıklar ve İl Özel İdareler bünyesinde personel açığı olan bölgelere geçici süreli çalışanlar alınacak. 900’den fazla kontenjan açılan bu alımlarda, başvuru koşulları ve şartlar İŞKUR tarafından detaylı şekilde paylaşıldı. Geçici madde 5 kapsamında yürütülen TYP alımları, işsizlere geçici süreli gelir sağlama amacı taşıyor.



TYP PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

2024 yılı TYP personel alımları, farklı şehir ve ilçelerde yürütülecek. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar doğrultusunda, belirli illerde okullar, kamu kurumları ve yerel yönetim birimlerinde çalıştırılacak geçici personel alımı yapılacak. İşte bazı illerdeki TYP personel kontenjanları:

Antalya: 1.031 kişi

1.031 kişi İstanbul: 3.973 kişi

3.973 kişi İzmir: 1.472 kişi

1.472 kişi Diyarbakır: 610 kişi

610 kişi Bursa: 960 kişi

960 kişi Hatay: 480 kişi

480 kişi Adıyaman, Balıkesir, Gümüşhane, Rize gibi illerde de daha düşük sayıda alımlar gerçekleştirilecek.

Bu alımlar özellikle okulların temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinde çalıştırılacak personeller için yapılmaktadır.

MEB, 30 BİN TYP PERSONEL ALIMI YAPACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için 30 bin TYP personeli alacağını duyurdu. Bu personeller, okullarda temizlik ve bakım gibi görevlerde istihdam edilecek. İŞKUR üzerinden yürütülecek bu alımlar için belirlenen şehirlerden en fazla başvuru İstanbul, Antalya ve İzmir gibi büyük şehirlerden gelecek.

Bu ilan kapsamında MEB’in 47 şehirde gerçekleştireceği personel alımları şunlardır:

İstanbul: 3.973 kişi

3.973 kişi İzmir: 1.472 kişi

1.472 kişi Antalya: 1.031 kişi

1.031 kişi Bursa: 960 kişi

MEB’in büyük şehirlerdeki personel açığını kapatmak amacıyla yaptığı bu alımlar, geçici süreli iş imkanları sunarken, aynı zamanda okullarda sürdürülen çalışmaların hızla tamamlanmasını hedeflemektedir.

TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TYP personel alımlarına başvuru yapmak isteyen adayların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu program, işsiz kişilere geçici iş sağlama amacıyla oluşturulmuş olup, adaylardan şu koşullar aranıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı olmamak (isteğe bağlı sigortalılar hariç),

Emekli veya malul aylığı almıyor olmak,

Açıköğretim dışında öğrenci olmamak.

Bu şartları taşıyan adaylar İŞKUR sistemi üzerinden başvurularını yapabileceklerdir. TYP personeli olarak alınacak bireyler, geçici süreli işlerde çalışacak olup, istihdam süresi alım yapılacak birimlere göre farklılık gösterebilir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? TYP BAŞVURU EKRANI VE ADIMLARI

İŞKUR üzerinden yayımlanan TYP personel alımlarına başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Adayların TYP ilanlarına başvuru yapmak için aşağıdaki adımları izlemeleri gerekiyor:

İŞKUR’a Kayıtlı Olun: Öncelikle adayların İŞKUR’a kayıtlı olması gerekmektedir. İŞKUR sistemine giriş yapmak için e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapmalısınız. İlgili TYP İlanını Bulun: Sisteme giriş yaptıktan sonra, TYP arama sayfasına giderek çalışmak istediğiniz il ve ilçeye göre arama yapabilirsiniz. Arama ekranında TYP numarasını veya birim adını girerek ilanları listeleyebilirsiniz. Başvuruyu Tamamlayın: İlanlar arasında başvurmak istediğiniz pozisyonu seçtikten sonra, başvuru işlemini tamamlayarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurular İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden yapılacağı gibi, başvuruların son tarihine kadar adayların İŞKUR profillerinde gerekli bilgilerin güncel olması gerekmektedir.

TYP PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

TYP personel alım sonuçları da yine İŞKUR’un resmi platformu üzerinden açıklanacaktır. Başvuru yapan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihte İŞKUR sistemine giriş yaparak başvuru sonuçlarını görüntüleyebilirler. Ayrıca, ilgili bakanlıklar ve kurumlar da personel alım sonuçlarına dair duyuruları kendi internet siteleri üzerinden paylaşabilirler.

TYP KADROYA GEÇİŞ MÜJDESİ BEKLENİYOR MU?

TYP personelleri için en büyük beklentilerden biri kadroya geçiş fırsatıdır. Geçici süreli işlerde çalışan TYP personelleri, kadroya alınma konusunda uzun süredir bir müjde beklemektedir. TYP personelleri kadroya geçecek mi? sorusu hâlâ yanıtını beklerken, önümüzdeki dönemde bu konuda hükümetten bir açıklama yapılması bekleniyor. Özellikle iş güvencesi ve sürekli iş talepleri doğrultusunda TYP personelleri kadroya geçmek için sabırsızlanıyor.

2024 YILI TYP PERSONEL ALIMLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

İŞKUR, Türkiye genelinde 2024 yılı için yeni TYP personel alımları ilanlarını yayımlamış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı ve farklı bakanlıklar bünyesinde gerçekleştirilecek bu alımlarda toplamda 30 bin kişi istihdam edilecek. Geçici iş fırsatlarından yararlanmak isteyen adaylar, başvuru süreci ve şartları İŞKUR üzerinden öğrenerek başvurularını yapabilirler.

Sonuçlar ve başvurular İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden takip edilebilecek olup, başvuru süreci e-Devlet şifresi ile tamamlanabilecektir.