İsmet İnönü Malatya'da Vefatının 52. Yılında Törenle Anıldı

Türkiye’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 52. yılında Malatya Kapalı Çarşı İnönü Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:39
Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 52’nci yılında memleketi Malatyada düzenlenen törenle anıldı.

Tören, Kapalı Çarşı üzerindeki İnönü Anıtı önünde gerçekleştirildi. Etkinliğe Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan, 2’nci Ordu Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ali Gürcan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu. Tören, okunan İstiklal Marşı ve İnönü’nün aziz hatırası anısına yapılan anmanın ardından sona erdi.

İnönü’nün aziz hatırası milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır

Vali Seddar Yavuz, İnönü’nün ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve gelişmesinde önemli görevler üstlenmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın silah arkadaşı, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan, Cumhuriyetimizin ikinci Cumhurbaşkanı ve hemşerimiz İsmet İnönü’yü vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Büyük bir devlet adamı olan İsmet İnönü, askeri ve siyasi hayatı boyunca ülkemizin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği için üstün bir gayret göstermiş milletimize hizmeti her zaman en büyük onur saymıştır. Cumhuriyetimizin temellerinin sağlamlaşmasında, demokrasinin yerleşmesinde ve ülkemizin çağdaşlaşma yolunda ilerlemesinde önemli katkıları bulunan İsmet İnönü’nün aziz hatırası milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere, vatanı uğruna fedakârca hizmet etmiş tüm devlet büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

