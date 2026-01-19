İstanbul Anadolu Yakası’nda Kar Etkisini Artırdı

Gece başlayan kar yağışı sabaha karşı Anadolu Yakası’nda şiddetini artırarak Çamlıca, Beykoz ve Ümraniye’de kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 06:33
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 06:35
İstanbul’da beklenen kar yağışı, gece geç saatlerde Anadolu Yakasında etkili oldu. Sabaha karşı şiddetini artıran yoğun kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler

Kar, özellikle rakımı yüksek bölgelerde görsel bir şölen sundu. Çamlıca Tepesi, Beykoz Karlıtepe ve Ümraniye Tepeüstü Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada her yer kısa sürede karla kaplandı.

Belediye ekipleri, ana arterleri açık tutmak için tuzlama ve küreme çalışmalarına hız verdi. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

