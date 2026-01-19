İstanbul Anadolu Yakası’nda Kar Etkisini Artırdı

İstanbul’da beklenen kar yağışı, gece geç saatlerde Anadolu Yakasında etkili oldu. Sabaha karşı şiddetini artıran yoğun kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler

Kar, özellikle rakımı yüksek bölgelerde görsel bir şölen sundu. Çamlıca Tepesi, Beykoz Karlıtepe ve Ümraniye Tepeüstü Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada her yer kısa sürede karla kaplandı.

Belediye ekipleri, ana arterleri açık tutmak için tuzlama ve küreme çalışmalarına hız verdi. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

