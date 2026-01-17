Mahsum Altunkaya DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı seçildi

DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanlığına Gaziantep merkezli Altunkaya Şirketler Grubu Başkanı Mahsum Altunkaya seçildi; iki ülke arasındaki ticari işbirlikleri artırılacak.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:14
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:14
Atama ve hedefler

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki seçimli olağan genel kurul toplantıları İstanbul'da gerçekleştirildi. İstanbul’da 153 iş konseyinin seçiminin gerçekleştiği genel kurulda, Gaziantep merkezli Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi başkanlığına seçildi.

Oybirliği ile başkanlığa seçilen Mahsum Altunkaya, iki ülke arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Altunkaya'nın sözleri: "Suriye bizim için önemli. Komşumuz ve kardeşimiz olan bir ülke. İki ülke arasında her anlamda ilişkilerin geliştirilmesi hem bizim hem de Suriye için önem taşıyor. Yeni dönemde DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi olarak iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılması, ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi ve sektörel projelerin hayata geçirilmesi için çalışacağız"

