İnegöllü İş İnsanı Sedat Taç Toprağa Verildi

Bursa İnegöl'de trafik kazasında yaralanan iş insanı Sedat Taç (46), tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; cenazesi Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 19:08
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 19:08
İnegöllü İş İnsanı Sedat Taç Toprağa Verildi

İnegöllü İş İnsanı Sedat Taç Toprağa Verildi

Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İnegöllü iş insanı Sedat Taç, sevenleri ve kent yöneticilerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Dün saat 21.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana gelen kazada, Sedat Taç (46), 26 ACL 757 plakalı otomobilinin yakıtı bitince aracını yol kenarına çekip dışarıda beklemeye başladı.

Bu sırada aynı yönde seyreden, Tamer D. (21) idaresindeki 16 DZ 410 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bekleyen Sedat Taç ile sol şeritte seyir halinde olan Makedonya uyruklu Mustafov Beazit (50) yönetimindeki GE 0464 AC plakalı tıra çarptı.

Kazada Sedat Taç ile hafif ticari aracın sürücüsü Tamer D. yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen Sedat Taç kurtarılamadı.

Merhum Sedat Taç için bugün İshakpaşa Camiinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Taç’ın cenazesi Mahmudiye Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burhan Serbest, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN İNEGÖLLÜ İŞ İNSANI VE...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN İNEGÖLLÜ İŞ İNSANI VE MOBİLYACI SEDAT TAÇ (46), GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN İNEGÖLLÜ İŞ İNSANI VE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik Belediyesi'nden Karla Mücadele: Ekipler Aralıksız Sahada
2
Tunceli'de 875 sosyal konutun kura çekimi yapıldı
3
Pendik'te İETT Otobüsü Yolda Kaldı: Lastik Uygunsuzluğu Yolcuları Mağdur Etti
4
Amasya'da Boraboy Gölü Dondu: Yüzey Buzla Kaplandı
5
Pendik Belediyesi'nin Karla Mücadelesi: Ekipler 7/24 Sahada
6
D850'de Tır Makasladı: Niksar'da Polis Kürekle Yolu Açtı
7
İnegöllü İş İnsanı Sedat Taç Toprağa Verildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları