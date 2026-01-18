İnegöllü İş İnsanı Sedat Taç Toprağa Verildi

Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İnegöllü iş insanı Sedat Taç, sevenleri ve kent yöneticilerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Dün saat 21.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana gelen kazada, Sedat Taç (46), 26 ACL 757 plakalı otomobilinin yakıtı bitince aracını yol kenarına çekip dışarıda beklemeye başladı.

Bu sırada aynı yönde seyreden, Tamer D. (21) idaresindeki 16 DZ 410 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bekleyen Sedat Taç ile sol şeritte seyir halinde olan Makedonya uyruklu Mustafov Beazit (50) yönetimindeki GE 0464 AC plakalı tıra çarptı.

Kazada Sedat Taç ile hafif ticari aracın sürücüsü Tamer D. yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen Sedat Taç kurtarılamadı.

Merhum Sedat Taç için bugün İshakpaşa Camiinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Taç’ın cenazesi Mahmudiye Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burhan Serbest, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN İNEGÖLLÜ İŞ İNSANI VE MOBİLYACI SEDAT TAÇ (46), GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.