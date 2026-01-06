AK Parti Tepebaşı Danışma Toplantısı'nda Saha Hedefleri Netleşti

AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Tepebaşı İlçe Danışma Toplantısında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelindi. Toplantıda, sahada yürütülen çalışmalar ile gelecek döneme ilişkin hedefler detaylı şekilde ele alındı.

Gündemde saha çalışmaları ve vatandaş talepleri vardı

Toplantının ana gündemini; yürütülen saha çalışmaları, hemşehrilerden iletilen talepler ve önümüzdeki sürece ilişkin belirlenen hedeflerin istişaresi oluşturdu. Teşkilat üyeleri, saha dönüşleri ve vatandaş beklentileri doğrultusunda yapılan çalışmaları paylaştı.

Birlik, beraberlik ve kararlılık vurgusu

Toplantıda teşkilat ruhu ile birlik ve beraberlik mesajlarına sıkça yer verildi. Yerel hizmetlerin devam ettirilmesi ve belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda gösterilen kararlılık ön plana çıktı. Ayrıca, ileriye dönük çalışma programları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Tepebaşı teşkilatı, toplantıda ortaya çıkan değerlendirme ve öneriler ışığında sahadaki çalışmaları koordine etmeye ve yerel hizmetlerin etkinliğini artırmaya devam edeceğini belirtti.

AK PARTİ ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN DANIŞMA TOPLANTISINDA TEŞKİLAT MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELİNEREK, SAHADAKİ ÇALIŞMALAR VE GELECEK DÖNEME DAİR HEDEFLER ELE ALINDI.