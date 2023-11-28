İstanbul, Ankara, Antalya, Hatay, Isparta, Zonguldak, Mersin, İzmir! Yurda geri dönüyor, yer yerinden oynayacak!

Baştan sona kadar kuzey rüzgarlarının şiddetini artıracak ve yağışla birlikte don olaylarının yaşanmasına neden olacak olan kışın geri dönüşü kaçınılmaz görünüyor. İstanbul'da bu hafta sonu, gökyüzü kararmaya ve yağışın başlamasına hazır olun, çünkü Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Valilik ve İBB AKOM, bu hava koşullarıyla ilgili ardı ardına son dakika uyarıları yayınladı.

Valilik, henüz yeni uygulamaya konulan kış lastiği düzenlemesini daha da öne çekerek, önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekti. Meteoroloji ise sadece İstanbul'u değil, ülkenin genelinde toplamda 64 il için sarı ve turuncu alarm verdi. Bu, sert kış koşullarının etkisini geniş bir coğrafyada hissettireceğine dair güçlü bir işaret olarak karşımıza çıkıyor.

Bu doğrultuda, İstanbul'da beklenen fırtına ve yoğun yağışlarla ilgili uyarılar birbiri ardına gelirken, valilik ve meteoroloji yetkilileri vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmaktadır. Hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmek adına alınacak tedbirler arasında kış lastiği kullanımına özen göstermek, sürücülerin güvenliğini sağlamak için önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır.

Ayrıca, turuncu alarm verilen illerde, vatandaşların mümkünse dışarı çıkmamaları, gerekli durumlarda ise zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiği vurgulanmaktadır. Bu önlemler, kar, fırtına ve sağanak yağışın etkilerini en aza indirerek toplumun güvenliğini sağlamaya yönelik alınan acil tedbirler arasında yer almaktadır.

Buna ek olarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hava durumuyla ilgili güncel bilgilerin takip edilmesi, vatandaşların ani değişen koşullara karşı hazırlıklı olmaları açısından önemli bir husus olarak vurgulanmıştır. Bu kapsamda, günlük hava durumu raporları ve meteorolojik uyarılar, vatandaşların bilinçli bir şekilde hareket etmelerini sağlamak amacıyla dikkatle takip edilmelidir.





Beykoz ve Şile, önümüzdeki günlerde beklenen kar, fırtına ve yağışlı hava nedeniyle özellikle dikkat edilmesi gereken bölgeler olarak öne çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, bölgede sıcaklıkların fırtına eşliğinde 4-8 derece arasında düşeceği ve yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar olarak görülebileceği belirtildi. Cumartesi günü rüzgarın fırtına, Pazar günü ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına şiddetinde eseceği ifade edildi.

Ayrıca, Marmara Denizi ve Karadeniz'e kıyısı olan sahil bölgelerinde deniz seviyesinde yükselme beklendiği ve bu durumun kıyı sellerine neden olabileceği uyarısı yapıldı. Beykoz ve Şile'de özellikle dikkatli olunması gereken bu duruma karşı vatandaşların hazırlıklı olmaları önemle vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletilirken, İstanbullulara da çeşitli olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları çağrısı yapıldı. Bu olumsuzluklar arasında ağaç ve direk devrilmesi, tabela ve çatı uçması, logar taşmaları, alt geçitlerde su baskınları, yollarda göllenmeler ile kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar bulunmaktadır.





İzmir'de yaşanacak olan fırtına, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan özel bir uyarı ile vurgulanıyor. Cumartesi sabahından itibaren güney-güneybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, fırtına hızlarına (50-75 km/sa) ulaşacağı ve gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yüksek rakımlı yerlerde kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Bu durumun, ulaşımda aksamalara, çatı uçmasına, ağaç ve direk devrilmesine, hatta baca gazı zehirlenmelerine neden olabileceği belirtilerek vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Özellikle İzmir'e bağlı Bozcaada ve Gökçeada'ya sefer düzenleyen GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerini iptal ettiğini açıkladı. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edilmesi, hava durumunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, batı bölgelerinde etkisini gösteren yağışlı hava kütlesi ile birleşerek, önemli meteorolojik olaylara zemin hazırlıyor. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerinde beklenen rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi, kıyı bölgelerinde ise kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan iki ayrı kuvvetli yağış uyarısı da dikkat çekiyor. Batı bölgelerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla çevrelerinden başlayarak zamanla Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Muğla kıyıları ile Edremit Körfezi'nde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu durum, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Diğer yandan, Antalya'nın batısından başlayarak il geneli ile Konya'nın güneybatı ilçelerinde etkili olması beklenen yağışların kuvvetli (25-60 kg/m2), Antalya'nın batısının kıyı kesimleri ile doğusunda ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-120 kg/m2) olması öngörülüyor. Bu durumun muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Kar, fırtına ve şiddetli yağışların etkisi altına girecek olan bölgelerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği sarı ve turuncu alarmın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.





Meteoroloji Uyarılarıyla Dolu Bir Hafta Sonu Geliyor: Fırtına, Sağanak ve Kar Alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına alacak olan sert hava koşulları için sarı ve turuncu alarm verdi. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini belirten uzmanlar, bu durumun Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini göstereceğine dikkat çekiyor.

Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Çatı Uçabilir, Ağaçlar Devrilebilir!

Rüzgarın genel olarak güneyden esmesi beklenen bu hava olayı, Marmara'nın kuzeyi ve zamanla yurdun kuzey kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili olacak. Hava olayının akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi planlanırken, muhtemel çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Marmara Bölgesi: Sağanaklı, Bulutlu ve Kuvvetli Rüzgarlı Bir Hava

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenen Marmara Bölgesi'nde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Kocaeli ile İstanbul'un Boğaz çevreleri ile Sakarya'nın doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar (40-70 km/saat) dikkat çekerken, sıcaklıkların 13°C ile 21°C arasında değişmesi öngörülüyor.

Ege Bölgesi: Şiddetli Sağanak Yağışa Hazır Olun!

Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kıyı Ege ve bölgenin güneyinde görülecek olan sağanak yağışlar, Muğla ve Aydın ile İzmir'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olabilir. Güneyden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar (40-70 km/saat), hava sıcaklıklarının 6°C ile 18°C arasında değişmesiyle birlikte, bölge genelinde dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Akdeniz ve İç Anadolu'da Hava Durumu Alarmı: Fırtına, Sağanak ve Gökgürültülü Yağış Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olması beklenen karmaşık hava koşulları nedeniyle vatandaşlar uyarıldı. Parçalı ve çok bulutlu bir atmosferle gelecek olan yağışlar, özellikle Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli bir şekilde hissedilecek.

Akdeniz Bölgesi: Fırtına ve Kuvvetli Yağışlarla Uyanacak!

Batı Akdeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların Batı Akdeniz ve Adana çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması tahmin ediliyor. Ayrıca, 1800 metrenin üzerindeki rakımlarda karla karışık yağmur ve yoğun kar görülebilir. Rüzgarın ise Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi öngörülüyor.

İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Eskişehir ve Konya'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenen İç Anadolu Bölgesi'nde, Sivas, Kayseri, Niğde dışında kalan yerlerde aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Yağışların özellikle Ankara, Kırıkkale ve Çankırı ile Eskişehir'in doğu, Konya'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneyden esmesi öngörülen rüzgarın, kuvvetli (40-70 km/saat) etkisiyle bölgede dikkat çekici bir hava olayı yaşanacak.

Bu karmaşık hava durumu, bölgede yaşayan vatandaşları dikkatli olmaya ve tedbirlerini almaya çağırıyor. Yağışlarla birlikte olası sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riskine karşı yetkililerin uyarılarını takip etmek önem taşıyor.





Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Hava Durumu: Sağanak Yağışlar ve Soğuk Hava Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen hava durumu değişiklikleriyle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Rüzgarlı ve Yağışlı Günler Kapıda!

Orta Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan parçalı bulutlu hava, aralıklı sağanak yağışlarla birlikte seyredecek. Bölgenin iç kesimlerinde güneyden esmesi beklenen rüzgarın, yer yer kuvvetli hatta çok kuvvetli, fırtına şeklinde (40-100 km/saat) etkili olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi: Karla Karışık Yağmur ve Soğuk Hava!

Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında parçalı, yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor. Bölgenin batısında yağmurlu, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde güneyden eserek yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) etkisi göstereceği belirtiliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Adıyaman'a Sağanak Yağışlar Geliyor!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Adıyaman çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Bu hava durumu değişiklikleriyle birlikte bölge sakinleri, ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmalı, yetkililerin ve meteoroloji uyarılarını takip etmelidir. Soğuk ve yağışlı günlerin beklendiği bölgelerde vatandaşların gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.





Denizlerde Hava Koşulları: Fırtına ve Sağanak Yağışlarla Dikkat Çekiyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, denizlerimizde önemli hava değişiklikleri yaşanacak. Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Karadeniz, Marmara, Güney Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise fırtına bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi: Sağanak Yağış ve Dalgalı Deniz!

Karadeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu olarak öngörülüyor. Yer yer sağanak yağışlarla birlikte batı bölgelerde batı ve güneybatıdan, doğu bölgelerde ise güney ve güneydoğudan esmesi beklenen rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Denizdeki dalgalar 1.5 ila 2.5 metre arasında seyrederken, yağış anında görüş mesafesi orta seviyede olacak.





Marmara Bölgesi: Güçlü Rüzgar ve Dalgalı Deniz!

Marmara'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Güney ve güneybatıdan esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde etkili olması öngörülüyor. Denizdeki dalgalar 1.5 ila 2.5 metre arasında seyrederken, yağış anında görüş mesafesi orta seviyede olacak.

Ege Bölgesi: Sağanak Yağışlarla Dalgalı Deniz!

Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan esen rüzgarın 7 ila 9 kuvvetinde etkili olması beklenirken, Güney Ege'de ise güney ve güneydoğudan esen rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Denizdeki dalgalar 2.0 ila 3.0 metre arasında seyrederken, yağış anında görüş mesafesi orta seviyede olacak.

Akdeniz Bölgesi: Sağanak ve Gök Gürültülü Yağışlarla Dalgalı Deniz!

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan esen rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde etkili olması beklenirken, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan esen rüzgarın sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Denizdeki dalgalar 1.5 ila 3.0 metre arasında seyrederken, yağış anında görüş mesafesi orta seviyede olacak.

Van Gölü: Parçalı Bulutlu ve Hafif Rüzgarlı Hava!

Van Gölü çevresinde parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Batı ve güneybatıdan esen hafif rüzgarın etkisi altında olan göldeki dalga yüksekliği 0.25 ila 0.75 metre arasında seyrederken, genel görüş mesafesi iyi durumda olacak.

Denizciler ve deniz yolculuklarına çıkacak olanlar, bu hava koşullarını göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri almalı ve meteoroloji uyarılarını takip etmelidir.