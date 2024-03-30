İstanbul, Ankara, İzmir ve o iller hazır olsun! Gece yarısı başlayacak

Salı gecesi derin bir uykunun ardından, Türkiye’deki insanlar çarşamba sabahı beklenmedik bir iklimle karşılaşacaklar. Bu hava değişimi ilk başta belirgin olacak, fakat zamanla etkisini yitirecek. Önceki hafta, Balkanlardan esen soğuk rüzgarların getirdiği yoğun yağmur ve karla mücadele eden Türkiye, şimdi kuzeyden gelen bu etkilerin hafiflemesiyle birlikte, Afrika’dan esen sıcak hava akımlarının getirdiği yeni bir iklim döngüsüne giriş yapıyor. Balkanlar’dan gelen soğuk hava akımının azalan etkisiyle, Türkiye’nin iklimi artık daha ılıman bir hal alıyor.

Hava durumu uzmanı Orhan Şen’in aktardığına göre: "Bugün Salı, Doğu Anadolu'da kar yağışı devam ederken, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Kahramanmaraş, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur görülüyor. Ancak, yarından itibaren yağışlar azalacak. Sıcaklık ise batı bölgelerden başlayarak artacak ve hissedilir şekilde yükselmeye devam edecek."





TEDBİRLERİN ALINMASI GEREKİYOR

Türkiye, iklimsel bir yenilenme sürecine giriyor. Hava durumu uzmanı Orhan Şen’in öngörülerine göre, vatandaşlar çarşamba günü itibarıyla daha ılık ve kuru bir havanın etkisini hissedecekler. Yine de, atmosferdeki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak ve önlemleri şimdiden planlamak faydalı olacaktır.