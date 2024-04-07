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İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu, dolgun maaş avantajıyla

İBB personel alımları başladı! Hemen başvuru yapabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.04.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 16:02
İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu, dolgun maaş avantajıyla

İş arayan adaylara müjde! İBB 75 personel alımı yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İBB 75 PERSONEL ALIMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son duyurulara göre belediye bünyesine 2-5 Nisan tarihleri arasında 75 personel alımı yapılacak. Alımlar 50 kişi engelli daimi işçi kadrosuna yapılacak. Başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması, en az yüzde 40 oranında engelli sağlık raporuna sahip olması, büro ve temizlik işlerinde çalışabilecek durumda olması şartlarını taşımaları gerekiyor. 

ibb 75 personel alımı

25 kişi ise daimi işçi olarak alınacak. Başvuru yapacak adayların tercihen üniversite lisans mezunu olması, MS Office programlarını kullanıyor olması, takım çalışmasına yatkın olması, iletişim becerisi yüksek olması, projelerde çalışacak olması şartlarını taşıması gerekiyor. Başvurular İBB Kariyer üzerinden online olarak yapılacak.  

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