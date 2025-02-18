TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

TOKİ, 25-26 Şubat 2025 tarihlerinde 48 ilde 558 arsayı müzayede ile satışa çıkarıyor. Yatırımcılar için büyük bir fırsat!

Yayın Tarihi: 18.02.2025 08:18
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 08:18
TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

TOKİ'den Taşınmaz Fırtınası: 48 İldeki Müzeayede

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 48 ilde 558 farklı arsayı müzayede ile satışa sunuyor. Ev sahibi olma hayali kuranlar ve yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunan TOKİ, yeni bir proje ile ilgili detayları paylaştı. Müzayede 25-26 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve arsa yatırımlarında yeni bir sayfa açılmasına zemin hazırlayacak.

Değerli Arsalar Ülkede Yaygın

TOKİ'nin kapsamlı müzayede listesi, İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Bursa'ya uzanan geniş bir coğrafyada birbirinden değerli arsaları kapsıyor. Konut, ticaret ve sanayi gibi farklı amaçlarla kullanılabilecek alanlar sunan bu arsalar, yatırımcıların dikkatini şimdiden çekiyor.

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Müzayede Yerleri ve Katılım Seçenekleri

Bu büyük arsa müzayedesi, iki farklı merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek:
1. İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece
2. Ankara: Holiday Inn Çukurambar, Çankaya
Fiziksel olarak katılmak isteyenler bu iki şehirden birini tercih edebilirken, online katılım imkanı da mevcut. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, bu fırsat için internet üzerinden teklif verebilirsiniz.

Online Başvuru ve Teminat Şartları

Online müzayedeye katılmak isteyenlerin, müzayede tarihinden en az 1 iş günü öncesine kadar başvurularını tamamlamaları önem taşıyor. Ayrıca, müzayedeye katılımları için belirli bir teminat bedeli yatırmaları gerekmekte. Katılımcıların, EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin hesabına teminat yatırım işlemlerini önceden gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Müzayede Takvimi

25 Şubat 2025 Salı, Saat: 10.30
Arsa satışlarının yapılacağı iller arasında Şanlıurfa, Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve daha fazlası bulunmaktadır.

26 Şubat 2025 Çarşamba, Saat: 10.30
İkinci gün yapılacak müzayedede, Mardin, Bitlis, Elazığ, Ankara gibi iller yer alacak.

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