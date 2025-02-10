İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

1 Mart'tan İtibaren 15.000 TL Kira Desteği

İstanbul Valiliği, 1 Mart tarihinde hayata geçireceği yeni bir kira destek programını duyurdu. Bu program çerçevesinde, aylık 15.000 TL kira yardımı yapılacak.

Artan ev ve kira fiyatları, özellikle dar gelirli aileleri derinden etkiliyor. Bu zorlu süreçte, İstanbul Valiliği'nin başlattığı kira desteği programı, birçok aileye umut ışığı olacak. Vali Davut Gül, programın hayata geçirilmesiyle birlikte destekten kimlerin faydalanacağı konusunda önemli bilgiler verdi.

Kardeş Aile Projesi Nedir?

İstanbul'da başlayacak olan kira desteği, özellikle yetim çocukların aileleri için tasarlanan “Kardeş Aile Projesi” kapsamında sunulacak. Bu proje, kirada yaşayan ve mağduriyeti tespit edilen yetim çocukların ailelerine aylık 15.000 TL kira yardımı yapmayı hedefliyor.

Vali Gül'den Açıklama

Vali Davut Gül, kira desteği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Milletimize ve devletimize emanet olan yetimlerimizin yüzünü güldürmeyi, yarınlarını aydınlatmayı hepimizin sorumluluğu olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Gül, hayırseverlere de seslenerek, "Gönülden gönüle köprüler kuracağımız bu projeye aylık ya da yıllık destek olabilir, el birliği ile yetimlerimize ve ailelerine umut dolu bir gelecek armağan edebilirsiniz" şeklinde konuştu.

“2025 Aile Yılı” çerçevesinde başlatılan proje, hayırseverlerin desteği ve devletin katkılarıyla yetim çocuklara önem verilmesini amaçlıyor.

Başvurular, İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılacak. Projenin İstanbul'daki yetim aileleri için büyük bir kolaylık sağlaması bekleniyor.