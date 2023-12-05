İstanbul'da iş arayanlara piyango! Belediyeye KPSS'siz personel alımı duyuruldu

Esenler Belediyesi, bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 16 farklı kadroda toplamda 96 personel alımı gerçekleştirecek. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre, belirsiz süreli ve tam zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan alımlarda KPSS şartı aranmazken, başvuru için belirli şartlar bulunuyor.



HANGİ KADRODA ALIM YAPILACAK?





12 Ağır Vasıta Şoförü

1 Kaporta Ustası

1 Lastikçi

12 Düz İşçi

3 Teknik İşçi (Usta)

6 Demir Doğrama Kaynakçı Ustası

5 Ağır Vasıta Şoförü (Hafriyat Kamyonu)

4 İş Makinası Operatörü

1 Restoratör

13 Park Temizlik İşçisi

2 Teknik İşçi (Usta)

1 Elektrik Teknisyeni

1 Mekanik Sorumlusu

1 Psikolog

3 Arşiv Personeli

30 Zabıta Destek Personeli

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylardan genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almamak gibi şartlar aranacak. KPSS şartı aranmamakla birlikte, Esenler Belediyesi sınırları içinde ikamet ediyor olma öncelik sağlayacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 1-4 Aralık 2023 tarihleri arasında şahsen yapılacak ve istenen belgeler ilanın tam metninden ulaşılabilir.

