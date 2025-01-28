DOLAR
35,72 -0,01%
EURO
37,29 -0,01%
ALTIN
3.174,55 0,02%
BITCOIN
3.622.352,06 -0,01%

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Beyoğlu Belediyesi, emekli vatandaşlara 10.000 TL pazar desteği verileceğini duyurdu. Başvurular başladı!

Yayın Tarihi: 28.01.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 22:51
İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

İstanbul'un emeklileri, büyük sevinç yaşıyor! Beyoğlu Belediyesi, ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarına yönelik olarak 10.000 TL tutarında "Pazar Desteği" sağlayacağını açıkladı. Belediye Başkanı İnan Güney'in seçim vaadi olarak sunulan bu destek, 2024 yılı itibarıyla hayata geçirildi.

2024 yılı, emekliler için birçok yeni destek programının devreye girdiği bir yıl oldu. Özellikle emeklilerin giderek artan yaşam maliyetleri karşısında, bu tür sosyal yardımlar büyük önem taşıyor. 2025 yılına girerken, yalnızca enflasyon zammı alan emekliler, ek desteklerle geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Bu bağlamda, belediyelerin sunduğu fırsatlar kritik bir rol oynamaktadır.

BEYOĞLU BELEDİYESİ EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ SUNUYOR

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi emeklilere "Pazar Desteği"sözü veren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, bu sözünü tutarak önemli bir projeyi hayata geçirdi. Belediye Meclisi'nde alınan kararla, Beyoğlu'nda ikamet eden ve ihtiyaç sahibi olarak belirlenen emeklilere, 10.000 TL değerinde ekonomik destek verilecek.

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Başkan Güney, emeklilere sunulan pazar desteği hakkında yaptığı açıklamada, "Sosyal belediyecilik, sadece hizmet üretmek değil, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak ve onların yaşamlarına dokunabilmektir." dedi. Güney, bu destek ile Beyoğlu’nda yaşayan emeklilerin ekonomik zorluklarını hafifletmeyi ve yaşam standartlarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, Beyoğlu'nda ilk kez açtıkları Emekli Evi gibi projelerin de bu kapsamda önemli olduğunu belirtti.

EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Beyoğlu sınırları içerisinde ikamet eden emeklilerin, bu destekten yararlanabilmesi için ihtiyaç durumlarının göz önünde bulundurulacağı belirtildi. Başvuru için, emekli maaşlarının belirlenen tutarın altında kalması gerektiği ifade edilmiştir. Bu sayede, en düşük emekli maaşı alan vatandaşların bu destekten faydalanması sağlanacak.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!
2
İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi
3
Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı
4
CSO Ada Ankara'da Sema Mukabelesi Coşku İle Gerçekleşti
5
Bodrum'da Neyzen Tevfik Anısına Anma Töreni
6
Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!
7
Türk Hava Yolları'nda Önlisans ve Lisans Mezunlarını Kapsayan Kariyer Fırsatı

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor