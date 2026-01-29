İstanbul’dan Erzurum’a 45 Kg Mama: Oltu’daki 10 Sokak Yavrusuna Destek

Yavruların bulunduğu yer ve mahallelinin çağrısı

Erzurum’un Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde, uzun süredir kullanılmayan bir evin çatısında bir sokak köpeğinin 10 yavru dünyaya getirdiği öğrenildi. Mahalle sakini Naime Aslan, yavruların haftalardır kendi imkânlarıyla beslendiğini, ancak maddi gücünün yetersiz kaldığını ve soğuk hava koşularının bakım sürecini zorlaştırdığını ifade etti.

Aslan, yetkililere çağrıda bulunarak yavruların bakım ve korunmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı ve şöyle dedi: "Ya mama desteğinde bulunsunlar, ben bakmaya devam edeyim ya da gelip yavruları alarak bakım altına alsınlar."

İstanbul’dan gelen destek

Yavruların durumunu sosyal medyadan öğrenen hayvansever Zehra Demir, İstanbul'dan 45 kilo köpek maması temin ederek Oltu’ya gönderdi. Mamaları teslim alan Naime Aslan, Demir’in duyarlılığı için teşekkür etti.

Mahalle sakinleri ve hayvan severler, yavruların güvenli bir biçimde bakıma alınması veya düzenli mama desteği sağlanması yönünde yetkililerden yardım bekliyor.

