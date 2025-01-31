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İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halkbank ile rekor promosyon anlaşmasına imza attı. Eğitim çalışanları 81.500 TL alacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:02
İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

İstanbul'dan Eğitim Çalışanlarına Büyük Müjde!

2025 yılı promosyonları hız kesmeden devam ederken, özellikle eğitim alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Emekli ve kamu çalışanları için yapılan promosyon ihaleleri, yeni rekorlarla dikkat çekiyor.

Şişli MEB Promosyonu Duyurusu

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halkbank ile yaptığı anlaşmayla eğitim çalışanlarına yönelik rekor bir promosyon ödemesi gerçekleştirecek. İmzalanan protokole göre, eğitim camiası 3 yıl boyunca maaşlarını Halkbank üzerinden alacak ve toplamda 81.500 TL promosyon ödemesi yapılacak.

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

Halkbank ayrıca, eğitim personeline 750 TL değerinde Paraf Puan hediye edeceğini bildirirken, tüm EFT ve FAST işlemlerini ücretsiz sunarak çalışanların mali yüklerini hafifletecek.

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü [Müdürün Adı], bu anlaşmanın eğitim çalışanlarının motivasyonunu artıracağını vurgulayarak, “Öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceği için en önemli değerlerimizdir. Onların maddi durumlarının iyileştirilmesi, aynı zamanda eğitim kalitesinin artmasına da katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

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