İstanbul, Düzce, Tekirdağ, Edirne, Sakarya henüz hazır değil! Uzman isim 7.6 diyerek korkuttu

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada İstanbul, Kocaeli, Düzce ile Sakarya bölgelerinde meydana gelmesi beklenen büyük depremin sinyalini veriyor. Marmara Denizi'ndeki sismik hareketlilik bölge sakinlerini ve yerel yetkilileri endişelendiriyor. Görür, İstanbul'da olası deprem büyüklüğünün en az 7,2, en fazla 7,6 olabileceğini söyledi. Bu depremin Kumburgaz fayı veya Adalar fayı üzerinde gerçekleşmesi de muhtemel görünüyor.

DEPREMLERE HAZIR DEĞİLİZ

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un 1999 Marmara depreminden bu güne kadar depreme hazırlıkla ilgili yeterince başarılı olamadığını bir kez daha vurguladı. İstanbul'un hala depreme tam olarak hazır olmadığını söyleyen Görür, bu sorunun ülke gündeminin ana gündem maddelerinden birisi olması gerektiğini söyledi. İstanbul ile çevre illerin sismik risk altında olduğunu kaydeden Görür, deprem sorununun aslında çok fazla ciddiyetine dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Depremler bu coğrafyada milyonlarca yıldır meydana gelmiştir ve milyonlarca yıl da devam edecektir."





GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALIDIR

İstanbul ve çevre illerde yaşayanlar Prof. Dr. Naci Görür'ün söylemiş olduğu uyarılarına kulak vererek deprem öncesinde gerekli tedbirlerin alınması ve hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Bölgede deprem konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda yetkililerin ve STK'ların iş birliği yapması büyük önem taşımaktadır.

Sismik risk nasıl azaltılır?

Deprem riskini azaltabilmek adına alınabilecek olan bazı önlemler şöyle;

Deprem konusunda bilinçlendirme: Depremlerin oluşumu ve etkileriyle birlikte önleyici tedbirler konusunda toplumun bilinçlendirilmesi deprem riskinin azaltılmasında önemli rol oynamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için eğitim faaliyetleri, bilinçlendirme kampanyaları ve etkinlikler düzenlenebilir.

Depreme dayanıklı binaların inşası: Depreme dayanıklı binaların inşası, deprem anında can ve mallara gelebilecek zararın en aza indirilmesine yardımcı olur. Bu nedenle binaların inşası ve güçlendirilmesi sırasında depreme dayanıklılık kriterlerinin de çok fazla dikkate alınması gerekiyor.





Afet müdahale planı hazırlayın: Afet müdahale planı, olası bir deprem durumunda alınacak önlemleri ve aynı zamanda yapılacak çalışmaları belirler. Bu planların kamu kurumları, STK'lar ve kamuoyu işbirliğiyle hazırlanması gerekmektedir.

İstanbul ve çevre illerde yaşayanlar deprem riskini azaltmak adına bu önlemlerin yanı sıra bazı kişisel önlemler de alabiliyor. Bu önlemler ise şu şekilde:

Deprem çantası hazırlama: Deprem çantası deprem sırasında ihtiyaç duyulması olası temel ekipmanları içerir. Bu eşyalar arasında ise su, yiyecek, ve ilk yardım malzemelerinin yanı sıra battaniyeler, ışıklar, radyolar ve cep telefonları yer alıyor.

Deprem anında ne yapacağınızı bilin: Deprem anında doğru davranışı sergilemek can ve mal kayıplarının önlenmesine yardımcı olmaktadır. Deprem anında ne yapılması gerektiği konusunda eğitim verilmesi çok önem taşımaktadır.

Deprem öncesi ve sonrası gerekli hazırlıkları yapın: Deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekli olan hazırlıkları tespit edip bu hazırlıklar kapsamında hareket etmek deprem anında daha hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.