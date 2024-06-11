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İstanbul Üniversitesi KPSS'siz personel alımını başlattı! Başvuru şartlarına dikkat

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını bildirdi. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 11.06.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 19:59
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz personel alımını başlattı! Başvuru şartlarına dikkat

İstanbul Üniversitesi, kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre, KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek olan alımda, Musiki Paleograf ve İcracısı kadrosuna 11 kişilik kontenjan ayrıldı.

Başvuru için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranacak. Bununla birlikte özel olarak adaylardan bazı kriterler de talep edilecek. Bunlar arasında herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek gün ve saatlerde görev yapma şartını kabul etmek ve yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren müzik, edebiyat ve tarih bölümlerinden mezun olmak gibi şartlar yer alıyor.

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Ayrıca, Osmanlı-Türk musikisi alanında paleografik uzmanlığı yanı sıra eski yazı ve notasyonla yazılmış müzik eserlerini ses veya sazla uygulama formasyonuna sahip olma, tercihen matbu veya yazma müzik kaynakları üzerinde arşiv çalışması yapılan bir projede çalışmış olma ve matbu veya yazma müzik kaynakları üzerinde ses veya saz icracısı olarak eserlerin seslendirilmesi ve kaydedilmesi için gereken donanıma sahip olma gibi özel nitelikler de aranacak.

Başvurular ilanın yayımlanmasıyla birlikte başlamış olup en geç 21 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek. İstanbul Üniversitesi'nin Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılacak olan sözleşmeli personel alımı, Türk müziği mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu alımla, müzik alanında uzmanlaşmış ve kültürel mirasımıza katkı sağlayabilecek bireylerin İstanbul Üniversitesi bünyesine kazandırılması hedefleniyor. Başvuru sürecinin titizlikle yürütülmesi ve adayların belirlenen kriterlere uygunluğunun değerlendirilmesi, Türk müziği alanında uzmanlaşmış nitelikli bir kadronun oluşturulmasına olanak tanıyacak.

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İstanbul Üniversitesi KPSS'siz personel alımını başlattı! Başvuru şartlarına dikkat

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