İstenmeyen tüylere ev usulü çözüm! İlk sürüşte bile tüyleri gözle görülür şekilde azaltıyor
İstenmeyen tüylerden kurtulmak hem kadınlar hem de erkekler için bir zorluk haline gelmiştir. Hem erkeklere hem de kadınlara yönelik doğal bir epilasyon yöntemini tanıtacağız. Peki, evde tüy dökücü krem nasıl hazırlanır?. İşteİ; doğal tüy dökücü krem tarifi! Bu tarifle istenmeyen tüylere doğal yoldan son verin..
Evde ağda tedavileri, tüy dökücü kremler, evdeki tüy alma cihazları vb. kullanıyoruz ancak bazen bunların faydalarını görmüyoruz veya cildimize verdikleri zararın farkına varmıyoruz. Bugünkü yazımızda "Evde tüy azaltıcı krem nasıl yapılır, doğal tüy azaltıcı krem tarifi" detaylarıyla istenmeyen tüylerden doğal yollarla kurtulmanın yöntemini anlatacağız..
Portakal Kürü
Bir porsiyon yedikten sonra deriyi atmadan bunu kıl köklerinizi zayıflatmak için kullanabilirsiniz. Bu şaşırtıcı değil mi?
Nasıl yapılır?
1. Portakal kabuğu rendesini mutfak robotuna yerleştirin. (Kremsi olmalı)
2- Kremalı portakal kabuğuna 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin.
3- Her ağda sonrası hazırlanan kürü düzenli bir şekilde kıl köklerine uygulayın.
4-Portakal Kürünü cildinize uyguladıysanız yaklaşık bir saat kadar bekletin. Bir saat sonra, sürülen edilen alanı ılık suyla yıkayın.
Yumurta Akı Kürü
Malzemeler:
Yumurta akı
Mısır unu
Toz şeker
Yukarıdaki bileşenlerle hazırlanan bu bakım, düzenli kullanıldığında istenmeyen tüylerden kısa süre içinde kurtulmanıza yardımcı olur.