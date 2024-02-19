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İSTGÜVEN 120 Güvenlik Görevlisi Arıyor! İşte Başvuru Detayları ve Şartları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSTGÜVEN bünyesinde görevlendirilmek üzere 120 yeni Özel Güvenlik Görevlisi arıyor. İşte başvuru süreci ve detaylar

Yayın Tarihi: 19.02.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 14:44
İSTGÜVEN 120 Güvenlik Görevlisi Arıyor! İşte Başvuru Detayları ve Şartları

İSTANBUL’UN GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ KADROLAR AÇILIYOR!

İstanbul’un huzuru ve güvenliği için çalışmalarını sürdüren İBB, İSTGÜVEN şirketi aracılığıyla güvenlik kadrosunu güçlendiriyor. 120 yeni Özel Güvenlik Görevlisi alımı için başvurular başladı.

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İSTGÜVEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI DETAYLARI

İSTGÜVEN tarafından yayımlanan ilana göre, daimi pozisyonlar için 120 güvenlik görevlisi alınacak. Adayların en az 1 yıl deneyimli olmaları ve belirli sağlık şartlarını taşımaları gerekiyor.

İSTGÜVEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM BAŞVURU KRİTERLERİ VE SÜRECİ

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşıyan, silahlı veya silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip adaylar başvuruda bulunabilecek. Ayrıca, adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almaları bekleniyor.

İSTGÜVEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM BAŞVURU TARİHLERİ VE ADRESİ

Özel Güvenlik Görevlisi alımı için başvurular, 19 - 23 Şubat 2024 tarihleri arasında İBB’nin kariyer portalı üzerinden elektronik ortamda alınacak. Adaylar, başvurularını İBB Kariyer Portalı üzerinden yapabilirler.

TIKLA BAŞVUR

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı ne zaman? 19 - 23 Şubat 2024 tarihleri arasında.

İBB güvenlik görevlisi alımı için hangi şartlar aranıyor? 5188 sayılı kanunun 10. maddesindeki şartlar ve özel güvenlik kimlik kartı.

İBB güvenlik görevlisi başvuru adresi neresi? İBB Kariyer Portalı.

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